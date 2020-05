Tiszta lapot, vagy egy viharos kisöprést ad a válság a fejlesztéseknek és az építőiparnak?

Sok szempontból egészen más természete van a jelenlegi válságnak, mint a 2008-as visszaesésnek volt, a legtöbb ágazatban, köztük az ingatlanpiacon és a vele szoros összeköttetésben álló építőiparban mégis ugyanazok a negatív folyamatok indultak el most is. A nagy kérdés ezek mértéke. Vajon a mostani visszaesés is elsöpri a legnagyobb fejlesztéseket, vagy csak kitisztítja a piacot más útra terelve ezzel azokat, akik nem elég hatékonyak? Vajon összeroppantja az építőipart, vagy csak a több éves kapacitáshiány után segíti lélegzethez jutni? Ezekre a kérdésekre keressük szakértőinkkel együtt a választ a holnapi online ingatlanpiaci konferencián: Ingatlanpiac - Összeroppan az építőipar és befagynak a fejlesztések? Felvezetésként pedig lássuk, hogy mi történt 12 évvel ezelőtt a legnagyobbra tervezett fejlesztésekkel és a dübörgő építőiparral!

Kétségkívül az ingatlanpiac egyik leglátványosabb momentuma az, amikor egy projektet befejeznek, amikor több éves építkezés után átalakul egy városrész, felépül egy irodaház, vagy elkészül egy társasház, a hidakról, utakról, parkokról nem is beszélve. Már ha elkészül. Egy mély válság ugyanis rendesen be tudja fagyasztani akár a már folyamatban lévő építkezéseket is. Így volt ez 12 évvel ezelőtt is, amikor csak a legnagyobb budapestieket összeszámolva is, legalább 5 milliárd eurónyi fejlesztést söpört el a válság.

A legnagyobb fejlesztések Budapesten, amit elsöpört a 2008-as válság Projekt neve, részletek Újpesti Károlyi városközpont: 220 millió euró és 200 ezer m2 lakó- és kereskedelmi ingatlan Kőbányai művészeti és kulturális negyed a kőbányai sörgyár telephelyén AL Holding Árpád hídi projektje (jelenlegi Agora helyén): 300 millió euró Home Center fejlesztésében a 360° Budapest projekt: 520 millió euró és 120 ezer m2 lakóépület, 55 ezer m2 kiskereskedelmi terület, szálloda, irodaépület, valamint jachtkikötő A Walker and Williams által fejlesztett Tópark: 1,2 milliárd euró, 10 év késéssel újrakezdődött a projekt egy másik fejlesztővel A Lágymányosi hídtól délre, 33 hektáron valósult volna meg a Duna City: 1,2 milliárd euró és összesen 500 ezer m2 vegyes funkciójú ingatlan A Plaza Centers által kitalált Álomsziget, egy szórakoztató- és kaszinóvárosrész az óbudai Hajógyári szigeten: Budapest legnagyobb beruházása 1,6 milliárd eurós értékben Forrás: Portfolio gyűjtés

Kapcsolódó cikkünk 2018. 02. 26. Tíz budapesti gigaprojekt, amiből kilencet hurrikánként söpört el a válság

Ezek mellett körülbelül 20 hotelprojekt is befagyott, és a lakáspiacon mintegy 30 százalékkal csökkentek a ténylegesen átadott projektek a vártnál. Voltak persze nem válságos időben is leállított projektek, illetve olyanok is, amelyek végül egy áttervezett koncepcióval, de megépültek. Utóbbira példa a Corvin-negyed rehabilitációja, amit megszakított a válság, vagy az Etele tér és környékének az átalakulása, amely most fejeződik be, illetve a zuglói városközpont megépülése, ami éppen idén év elején kapott újra életre.

A jelenlegi helyzetben az eddigi legnagyobb projekt, aminek a leállását nyilvánosságra is hozták, az a BMW magyarországi gyárának az építése, amit egyelőre egy évre függesztettek fel és az építőipari oldala mellett, a hazai gazdaságra és járműiparra is komoly hatást gyakorol. Ezen túl, az itthon eddig leállt projektek főként a kisebb lakó, iroda és hotelépületek közül kerültek ki. De vajon mi jöhet még ezután? Mi a helyzet a tervasztalon lévő projektekkel? Mi az a fázis, ahol most még érdemes lehet leállítani, újragondolni, és hol van az, amikor a befejezés a legjobb üzleti megoldás? Ezeket a kérdéseket boncolgatják holnap a szakértőink az online ingatlanpiaci konferencián.

Már csak egy nap, és megtudhatod mit gondol Scheer Sándor, Tatár Tibor, Morvai Zsolt és Reicher Péter a hazai ingatlanpiac, az építőipar és fejlesztések jövőjéről. Jelentkezés itt!

Összeroppan az építőipar, vagy csak lélegzethez juttatja a vírus?

Másik fontos kérdés, hogy a válság és egyéb tényezők, - mint például a 27 százalékos áfa a lakásoknál - mennyire befolyásolják az új projektek elkezdését. 2019-ben az építőipar hozzáadott-érték aránya a teljes nemzetgazdaságon belül 5,83% volt, de ez a részesedés, illetve a volumen is fokozatosan csökkenhet, ha a folyamatban lévő fejlesztések befagynak és újak sem indulnak. Nem csoda hát, hogy ilyenkor a gazdaságot is élénkítő kormányzati beruházásoknak és az olyan intézkedéseknek, mint a rozsdaövezeti 5 százalékos lakásfejlesztés nagy hangsúlya van.

A legutóbbi válság építőiparra gyakorolt hatása többek között az volt, hogy 2008 végére az épületek építésére 41,1%-kal, az egyéb építményekre 24,7%-kal kisebb volumenű új szerződést kötöttek. Egy ilyen mértékű zuhanás, a jelenlegi magasabb volumen mellett sokkal jobban éreztetné a hatását.

A 2020-as éves statisztikák fogják megadni arra a választ, hogy a 340 ezer főt foglalkoztató építőipar, ami az elmúlt években folyamatos munkaerőhiánnyal és kapacitásproblémával küzdött, vajon összeroppan-e a válság következtében, vagy egy enyhébb korrekciót és fellélegzést kap a hazatérő szakmunkások és a kisebb projektek leállása miatt.

Egyelőre az látható, hogy a járvány kitörése óta, vagyis március közepétől április 24-ig az új mélyépítésekben 90%-os volt visszaesés, míg az új magasépítésekben 40% az EBI adatai alapján. Az új projektek visszaesése mellett a befejezetteknél is csökkenés tapasztalható, a magasépítések befejezése 38%-kal, a mélyépítéseké 9%-kal esett vissza. Bár ezek csupán egyhónapos adatok, komoly aggodalomra adhatnak okot a jövőben. Ha a járványhelyzet fél évig kitartana és ebben az ütemben esnének vissza az új és a folyamatban lévő építések, az EBI becslése szerint 15%-kal csökkenne a folyóáron mért építőipari teljesítmény.

Mi lesz most az építőiparban? Mennyire alakul át az iparág? Felgyorsulnak-e a régóta hangoztatott, de kényelem, költség egyéb okok miatt visszafogott fejlesztések? Mit adhat mindehhez hozzá a digitalizáció és a hatékonyság növelése? Kérdőjelből most is milliónyi van, de a március közepi leállás után pontosan 2 hónappal már rengeteg információ és tudás összegyűlt az online ingatlanpiaci konferencia előadói fejében. Ezekről lesz szó a holnapi beszélgetésen.