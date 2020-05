Sokak szerint a lejtő elején vagyunk: megjósolhatatlan, hogy mennyi minden dől még be az ingatlanpiacon

Az építőipari árak túlfűtöttsége a kivitelezést, a fejlesztéseket és végső soron az új lakások árát is megemelte. Ennek vetett most véget a járványhelyzet. Az árak már csökkennek az egyes alpiacokon, projektek állnak le és a bankok is kétszer meggondolják, hogy melyik projekteket finanszírozzák. A piaci hangulatot jól tükrözi, hogy a második alkalommal megrendezett online ingatlanpiaci konferenciánkon a hallgatóság többsége szerint a lejtő elején vagyunk és megjósolhatatlan, hogy mennyi minden dől még be. De mit gondolnak erről a konferencia előadói?