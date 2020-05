Most, hogy a Twitter dolgozói örökre otthonról dolgozhatnak, vajon mi lesz az irodáival?

A minap írtunk róla, hogy örökös home officet kínál a dolgozóinak a Twitter, a mintegy 5100 dogozót érintő döntés után felmerül viszont a kérdés, hogy mi lesz a cég mostani irodaházaival.

A napokban számoltunk be róla, hogy a Twitter már a koronavírus-járvány utáni jövőbe tekint: a cég arról tájékoztatta a társaság alkalmazottjait, hogy biztosítja a munkavállalói számára az ’’örökös’’ otthonról dolgozást, miután a járvány alatti otthoni munkavégzést szolgáló intézkedéseket sikeresnek értékelték. A cég emellett lehetővé teszi az alkalmazottak számára az irodai munkavégzést is az újranyitás után, vagyis, mindenki maga dönthet arról, hogy honnan végzi a munkáját.

A Curbed cikke szerint körülbelül 5100 munkavállalója van világszerte a cégnek, számukra kifejezetten jó hír, hogy teljes rugalmasságot kaptak a munkavégzés helyszínét illetően, felmerül viszont a kérdés, hogy mi lesz a Twitter irodáival ezek után, főleg a sokak által bálványozott székházzal San Franciscóban, ahol körülbelül ezer munkavállaló dolgozik.

Az épület egykoron 9 szinten összesen 55 ezer négyzetméteren bútorpiacként és bútorkészítők, illetve kereskedők kiállítótermeként működött. 2012-ben költözött ide a Twitter, a felújítást követően többek között jóga szobát, kertet és tetőteraszt is kialakítottak az épületben a munkavállalóknak. A közösségi média óriás ideköltözése a környék fejlődését volt hivatott ösztönözni, ami nem valósult meg teljes egészében. A Twitter jelenléte érdeklődést váltott ki ugyan a kevésbé jóhírű terület iránt, ezáltal új lakóházak valóban épültek a környéken, ugyanakkor megmaradt az utcai drogárusítás és még jobban kiéleződött a szakadék a régebben itt lakó szegényebb csoportok és az újonnan ideérkező jobb módúak között.

A Twitter egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy kiköltözne az épületből, és az irodaházat tulajdonló cég sem kommentálta az eseményeket. Az biztos, hogy szeptemberig zárva tartják az irodát, ezt követően viszont fokozatosan visszatérhetnek a dolgozók.

Itthon egyelőre nincsenek hasonló bejelentések, az viszont biztos, hogy az irodapiacot nagy lázban tartja most az, hogy mi lesz egy ilyen hosszú home office után a bérlőkkel. A nemzetközi trendek megváltozása idővel a kisebb országok piacaira is begyűrűzhet, hasonló reform indult el a wellbeing és a munkavállalói igények felértékelődése kapcsán is, amelyben a Google volt az egyik éllovas, amikor bemutatta székházát, ami lényegében egy felnőtt játszótérként működött. Annál jóval visszafogodtabb irodai berendezések és szolgáltatások jutottak el hazánkig, de megtörtént a váltás. Emiatt is érdekes, hogy a jövőben a trendi amerikai nagyvállalatok miként döntenek a home office-ról és az irodaház bérlésről.