Ennyiért vehetsz most lakást Amerika legnagyobb városában - Részletes számok láttak napvilágot

Nem csak Budapesten kezdett lassulni a lakáspiac az elmúlt hónapokban. A Mansionglobal beszámolója szerint a New York-i lakáspiac már év elején, a koronavírus ottani megjelenése előtt csökkenő számokat produkált. Minden lakóingatlantípust együtt vizsgálva 2020 első negyedévében 16 százalékkal csökkentek az eladások.

Jelentősen lelassult a New York-i ingatlanpiac az első negyedévben. A tavalyi azonos időszakhoz képest 16 százalékkal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát. Ez összesen 8702 értékesítést jelentett, amilyen alacsony számra 2011 utolsó negyedéve óta nem volt példa. A csökkenést jól mutatja, hogy 10,5 milliárd dollárról 8,7 milliárd dollárra csökkent a negyedév során eladott lakóegységek összértéke, ami 7 éves mélypontot jelent. Szakértők szerint a piaci mutatók azt üzenik, hogy a New York-i lakáspiac már a koronavírus megjelenése előtt hanyatlásnak indult, és várhatóan a második negyedéveben is folytatódik a visszaesés.

Az első negyedévben egy átlagos New York-i lakás 1,01 millió dollár (330 millió forint) volt, a társasházi lakások átlagára elérte az 1,5 millió dollárt (490 millió forint), ami 15 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt. Az USA legnagyobb városában egyébként népszerű az úgynevezett "cooperative housing" (co-op) is, melynek során a vásárló nem az adott lakást veszi meg, hanem részesedést szerez a teljes társasházban. Ilyen módon jellemzően olcsóbban tud lakáshoz jutni, beleszólhat a társasház jövőjét érintő kérdésekbe, de cseré kötelezettségeket kell vállalni, akár a társasház által felvett hitelek tulajdoni arányok szerinti kiszámolt törlesztésével. Emellett a közösséghez tartozás és egy közös üzletben való részvétel élményét is a pozitívumokhoz szokták sorolni. Az első co-op formában értékesített társasházat 1876-ban Manhattan-ben építették fel. A co-op lakások átlagos értékesítési árai a saját tulajdonú lakásokkal szemben a tavalyi első negyedévhez képest 4 százalékkal emelkedtek, elérve a 832 ezer dollárt (272 millió forint).