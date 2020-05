Lufi volt a hatalmas budapesti lakásáremelkedés? - Ez alapján igen

A hétvégén mutattuk be azt az elit társasházat a Várban, ahol a lakáspiac mélypontján a piaci ár tízszereséért, 3,4 milliós négyzetméteráron kínáltak egy 600 négyzetméteres gigalakást, ami akkor az ország legdrágább lakásának számított. Azóta eltelt 7 év és a fővárosban mindenhol megtriplázódtak az árak, kivéve ebben a lakóházban, bemutattunk ugyanis egy aktuális hirdetést, ami alapján most 3,2 milliós négyzetméteráron lehet a társasházban lakáshoz jutni. Mostani cikkünkben megmutatjuk, hogy pontosan ugyanazt a 2,04 milliárdos gigalakást is árulják, mint amit 7 évvel korábban. Az ára alig változott 2013 óta, sőt, a berendezés és a bútorok is pontosan ugyanazok maradtak. Ettől még természetesen nem beszélünk ingatlanpiaci lufiról, mindenesetre érdekes, hogy egy ilyen luxuslakás ára még az inflációt sem követte le.

A Budai Várban az Országház utca két oldalán helyezkedik el az Anjou Residence, egy olyan elit társasház, ahol 2013-ban a hazai lakáspiac legmélyén sem szerénykedtek az árral, egy 600 négyzetméteres gigalakásért 2,04 milliárd forintot kért a tulajdonosa. Az 5 hálószobás és 9 fürdőszobás lakás négyzetméterára így 3,4 millió forint volt, ami mintegy tízszerese az akkori Budai Várban lévő lakások 350 ezres átlagárának. Ugyanebben a házban találtunk egy eladó hirdetést, ami rávilágított, hogy ebben a projektben egy fikarcnyit sem nőttek az árak 7 év alatt, sőt valójában csökkentek ugyanis most 3,2 milliós négyzetméteráron is hirdetnek itt egy luxuslakást.

Megtaláltuk ugyanazt a lakást!

De nemcsak a társasházban fagytak be a lakásárak. Konkrétan ugyanazt a 600 négyzetméteres luxuslakást is árulják most, mint amit 7 évvel korábban. Az ára szinte semmit nem változott, 50 millió forinttal kúszott fel (2,088 milliárdra, ez 3,26 millió/m2 ), ami ilyen összegnél még az éves infláció lekövetését sem teszi ki. A bútorok, az elrendezés tökéletes mása a 2013-asnak, abból sejthetjük csak, hogy frissek a fotók, hogy megjelent egy-két plusz díszlet is a lakásban, mint például a szappanadagoló a fürdőszobában, vagy a kések a konyhában, illetve lecseréltek egy képet is a nappali falán. Van továbbá néhány új sotó is, ami kimaradt az előző hirdetésből. Nézzük először a friss hirdetést, majd a régebbi fotókról is mutatunk egy galériát!

Aki elég szemfüles néhány apró eltérést láthat a régi és az új fotók között. Ettől eltekintve nagy valószínűséggel hosszú távú lakója nem igazán volt a 3 teraszos, 4 kocsibeállós, 5 hálószobás és 9 fürdőszobás gigalakásnak. Továbbra is Magyarország legdrágább lakásainak az egyike, azóta viszont már több eladósorba kerülő villát, vagy egész lakótömböket is találni 2,088 milliárdnál magasabb áron.

