Müller Cecília: életbevágó tanácsok az irodába visszatérőknek, hogy elkerüljük a bajt

Budapest újranyitásával egyre többen térnek vissza az irodába dolgozni, ez azonban a koronavírus terjedésének a veszélyeit is magával hordozza. Éppen ezért, fokozott odafigyelés szükséges a munkavállalók részéről is. Az Operatív Törzs keddi tájékoztatójában Müller Cecília, megbízott országos tisztifőorvos, az irodahasználat során követendő óvintézkedésekről is beszámolt.