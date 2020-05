A játék megváltozott - A fizikai üzletek már nem csak a bevásárlásról szólnak

Egyáltalán nem biztos, hogy minden normalizálódik hamarosan, ahogy az sem, hogy a retail ingatlanok meg tudják tartani az értéküket. Az viszont több mint valószínű, hogy a szektor olyan átalakuláson mehet keresztül amitől jobb, élményszerűbb lehet mint valaha, és ebben nagy szerepet játszik a proptech. Amint a kereskedelem nem csak szigorúan az unalmas bevásárlásról fog szólni, úgy ehhez alkalmazkodnia kell az ingatlanoknak is. Ázsiában töretlen sikert arat az "új retail" vagyis az online és az offline vásárlás összefonódása. Valami elkezdődött, kérdés, hogy bentragad az ázsiai kultúrában, vagy a nyugati vásárlók is igénylik, hogy egy bevásárlóközpontban nézelődve a telefonjukon keresztül kapjanak infót a kezükben tartott termékről, amivel aztán odasétálnak egy szakácshoz, aki ott helyben meg is főzi nekik a vacsorát. A fizikai üzletek már nem csak a bevásárlásról szólnak. A játék megváltozott.