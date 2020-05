Irodát vagy üzletet bérelsz? - Mindegy, mert ezekről jobb, ha tudsz!

Nagy változásokat hozott a koronavírus az elmúlt két hónapban a bérlők és a bérbeadók viszonyában. Gyakran egymásnak ellentétes érdekek feszültek egymásnak, miközben sokan próbáltak egy egészséges kompromisszumot kialakítani az iroda és a kiskereskedelmi piacon egyaránt. A helyzet azonban még nem oldódott meg: hogyan fogunk visszatérni az irodába? hogyan nyitnak újra az üzletek? milyen jogi problémák merülhetnek fel? Milyen változások maradhatnak velünk és melyek tűnhetnek el? Az alábbiakban ezeket jártuk körül.

Látványos átalakulások mentek végbe az elmúlt hetekben mind az iroda, mind a kiskereskedelmi ingatlanok piacán, de az épületek üzemeltetőinek is új megoldásokkal kell készülniük. A járvány hatására az irodák kiürültek és a kiskereskedelemben is sokan, ha ideiglenesen is, de lehúzták a rolót. A helyzet eltérő mértékben az ingatlanpiac minden területén éreztette hatását, melynek során a bérlők és a bérbeadók közötti viszonyban is változások jöttek.

Átalakuló irodapiac

A havi bérleti díjak 2020 első negyedévben a belvárosban elérték a 25 eurót négyzetméterenként, de a Váci úti folyosón is a 17 eurót közelítették. Az üresedési ráta még mindig nagyon alacsony, és az elmúlt évek során a hozamokban is folyamatos csökkenés ment végbe.

Az irodákban a leglátványosabb változás kétségkívül a tömeges home office bevezetése volt, aminek következtében az elmúlt 2 hónapban átlagosan a dolgozók 15-20 százaléka használta csak az irodákat, de úgy tűnik, ez nem okozott jelentős fennakadásokat a cégek működésében. Éppen ezért sokakban felmerült a kérdés, hogy ha ilyen gördülékenyen ment az otthoni munkavégzésre való átállás, milyen változásokat okozhat mindez az irodaterületek iránti igényekben, a bérleti díjakban vagy a hozamokban.

A Portfolio egy korábbi felmérésében cégvezetőket kérdeztünk meg arról, hogy a távmunkát mennyire tartják hatékonynak. A válaszadók harmada szerint a távmunka kevésbé hatékony mint az irodai munkavégzés, míg közel ugyanennyien nem látnak jelentős különbséget, mégis inkább az irodát preferálják. Sokan vannak viszont olyanok is, akik szintén nem látnak különbséget a távmunka és az irodai munkavégzés hatékonysága között, azonban kényelmesebbnek találják a távmunkát. Minden hetedik cégvezető pedig egyenesen produktívabbnak látja a home office-t, így a járvány végeztével is megtartaná ezt a fajta munkavégzést.

A bérlők és a bérbeadók között az egyik legfontosabb kérdés ma az újranyitás, hogy a munkavállalók hogyan, milyen feltételekkel térhetnek vissza nagyobb számban az irodákba.

A retail legfőbb kihívásai

A korlátozások miatt a nem napi fogyasztási cikkeket értékesítő kiskereskedők nagyon nehéz helyzetbe kerültek, ők sok esetben a bérleti díjak csökkentését kérték a bérbeadóktól. Hogy ki mennyire volt ebben rugalmas, az egyedi esetek alapján változott, de az biztos, hogy a szereplők egy része soha nem látott veszteségekkel kénytelen szembenézni.

Jogi kérdések és megoldások

Jogi kérdések nemcsak a retailben, hanem az ingatlanpiac számos más területén is felmerülnek. Az ügyvédek tapasztalatai szerint az elmúlt hónapokban a munkajogi megbízások aránya nőtt a legnagyobb mértékben, míg második helyen nem meglepő módon a követeléskezelések végeztek. Korábban egy cégvezetőnek leginkább a HR-hez kellett értenie, most viszont sok esetben jogi ismeretekkel is fel kell vérteznie magát.

A járvány hatása az üzemeltetésben

Amíg vannak épületek, amiket munkavégzés céljára használnak, addig azokat üzemeltetni is kell, a járvány azonban ezen a téren is nagy változásokat hozott.

A május 27-i, harmadik online konferenciánkon tehát a kereskedelmi ingatlanpiacot ért változásokkal foglalkozunk részletesen, kiemelve a bérlők és a bérbeadók viszonyát az irodapiac, a kiskereskedelmi piac és az üzemeltetés területén.

