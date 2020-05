Itt az állam hatalmas lakáscsomagja – Élőben, első kézből tudhatod meg a részleteket

Egy ingyenes online Lakás Klubot szervezünk holnap, azaz május 28-án délután 14 órakor, a beszélgetés témája nem is lehet más, mint a mai nap egyik legnagyobb bejelentése Fürjes Balázs részéről: megfizethető lakhatás érdekében elfogadták a rozsdaövezeti területeken az új lakások építését ösztönző városi otthonteremtési programot. Vagyis 5 százalékos áfa mellett épülhetnek a barnamezős területeken az új lakások. Aki elsőként szeretne értesülni a részletekről, a legfontosabb tudnivalókról most regisztrálhat a limitált férőhelyes holnapi online bejelentkezésünkre, ahol Fürjes Balázstól, Banai Ádámtól, Soóki-Tóth Gábortól és Kiss Gábortól tudhatják meg a legfontosabb, exkluzív részleteket. Regisztráció itt!

A járványhelyzet előtti hónapokban a hazai lakáspolitika kérdése egyre gyakrabban került napirendre, és bár az utóbbi időszakban átmenetileg kevesebb szó esett róla, most ismét felgyorsultak az események.

Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár ma foglalta össze a kormány javaslatait egy rozsdaövezeti területeken megvalósuló, elérhető árú új lakások építését ösztönző városi otthonteremtési program teendőivel, első lépéseivel kapcsolatban:

Javasoljuk az országgyűlésnek, hogy az építési törvényben hozza létre a barnamezős akcióterületek fogalmát,

hatalmazza fel a kormányt, hogy az önkormányzatokkal egyeztetve meghatározzák jogszabályban ezeket a konkrét területeket,

az építési szabályok segítsék az építkezések gyorsabb, egyszerűbb engedélyezését,

módosítsák az áfatörvényt, ezeken a helyeken alacsonyabb, 5%-os áfa mellett lehessen az új lakásokat megvásárolni,

javasoljuk fenntartani a lakásbérlet áfamentességét, vagyis, hogy a lakás bérbevétele után a bérlők ne fizessenek áfát.

A kormány kétféle rozsdaövezeti akcióterület típust javasol, az „azonnalit”, itt az építkezések azonnal indíthatóak, nincs hosszabb előkészítési folyamat, valamint a „közép-, és hosszú távút”, ezek olyan városi rozsdaövezetekre vonatkoznak, ahol a fejlesztések megkezdését hosszabb előkészítő, például talajtisztító munka előzné meg.

Szükség van egy összehangolt lakásprogramra

Egy területpolitikával összehangolt lakásprogramra már nagy szüksége volt a piacnak, csak Budapesten 2018 végén közel 30 négyzetkilométernyi barnamezős területet tartottak nyilván, ami a főváros területének több mint 5 százaléka. Ezen kívül az ország több városában - Miskolc, Szeged, Győr - is vannak barnamezős területek, így a jövőben ott induló lakásfejlesztésekre is hatással lehet a döntés.

De a fejlesztők is sokszor nyomatékosították, hogy az 5%-os áfa nélkül, majdhogynem befagyna az újlakás-piac. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt években lezajlott lakásár-emelkedés sokak számára tette elérhetetlenné a saját tulajdonlást, de még a lakótárs nélküli bérlés lehetőségét is. Mint ahogy korábban Matolcsy György, a jegybank elnöke fogalmazott, „a korábbi lakáspolitikai több sebből is vérzett, nem hangolták össze a területpolitikával, a közlekedési fejlesztésekkel, az építőipar és az építőanyag-ipar beruházásaival, valamint a szakképzéssel. Nem volt zöld, nem adott esélyt a bérlésnek, csak a tulajdonnak.”

A programban megfogalmazott "azonnali" területeken elinduló fejlesztések ráadásul a jelenlegi krízishelyzetben egy gyors segítséget jelenthetnek és pörgethetik az építőipart, valamint a gazdaságot.

A holnapi ingyenes Lakás Klubon a rozsdaövezeti, városi otthonteremtési lakásprogramról beszélgetünk a résztvevvőkkel. Csatlakozzon Facebook eseményünkhöz, ahol megtalálható minden aktuális cikkünk, infó és a részletek a holnapi 14 órakor kezdődő Lakás Klubról.