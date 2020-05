Meddig lesz velünk a home office és mi változik utána? - Így látják a legnagyobbak

A konferencia résztvevői között volt:

Az elmúlt két hónapban megtanultunk otthonról is dolgozni, nagyon sokat fejlődtek a távmunkához szükséges készségek, rugalmas munkavégzésre állt át mindenki. Látszik azonban, hogy bár elvagyunk szolgáltatások nélkül - pék, fodrász stb. - ha minőségi szolgáltatást szeretnénk, ahhoz továbbra is szükség van a személyes találkozásra. Ugyanez igaz az irodára is, a csapatszellemet az irodák tudják biztosítani – mondta el Schőmer Norbert MRICS, a Wing Zrt. irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese.

A szakértő szerint a különböző szektorokat különbözőképpen érintette a helyzet, legjobban a szállodákat, utána a kiskereskedelmi létesítményeket, mivel az ő működésüket törvényben korlátozták. Az irodákra ugyanez nem volt igaz, az ő működésük jogilag teljesítette a szerződésben vállalt feltételeket. Nagyon összetett folyamatok zajlanak jelenleg, így ha a bérlők új feltételeket akarnak kialakítani arról is tudunk beszélni. Van, aki kisebb területet szeretne a több home office miatt, de van, aki nagyobb terület a távolságtartás és a biztonság miatt.