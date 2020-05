"Valaki nem is szólt, hogy bajban van, egyszerűen csak nem fizetett"

Sok kiskereskedelmi üzlet bezárt, sok cég működése átmenetileg leállt, így bevétel nélkül kellett átvészelniük az elmúlt hónapokat, fizetni az alkalmazottakat, és más fix költségeket, úgymint az üzletek és irodák bérleti díját. A hosszú távú üzleti kapcsolat megtartása érdekében több kereskedelmi ingatlantulajdonos és bérbeadó is igyekezett segíteni a bérlőknek, mint ahogy azt a lakáspiacon is láthattuk a havi lakbér átmeneti elengedésével, vagy a csökkentésével.

Megtartottuk a harmadik online ingatlanpiaci konferenciánkat irodapiaci fókusszal, a korábbi beszámoló cikkből már kiderült, hogy a szakértők milyennek látják a home office-t, milyen változásokat várnak az irodaterekben, és hogy miként alakultak át a bérleti szerződések. Mindezek mellett egy kritikus pont, a bérlők fizetési kötelezettsége is előkerült a beszélgetés során, de a szakértők megvitatták azt is, hogy beszélhetünk-e valójában válságról és hogy milyen változásokra számítanak.

Morális kockázat, avagy jól viselkednek a bérlők?

Sok bérlő azt gondolta, hogy most átcsap a piac bérlői fázisba, de ez nem történt meg - mondta el Kalaus Valter MRICS, a VLK Cresa ügyvezető partnere. A most aláírás előtt álló bérlők nem mondták vissza a területigényt, se a szerződést. Igaz ugyanakkor, hogy megfontoltak a bérlők, és van egyfajta bizonytalanság, de tudják, hogy egy 5 éves szerződés jóval túlmutat a következő hónapokon.

Van egy olyan réteg a bérlőknél, akik nem jelentkeztek, hogy baj van, de 3 hónapja nem fizetnek

- mondta el Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere, majd hozzátette, hogy sokkal egyszerűbb volt megállapodni azokkal a bérlőkkel, akik tudatták, hogy gondban vannak, mint azokkal megoldásra jutni, akik jelen pillanatban nem tartják a szerződéses kötelezettségüket, de nem is jelezték, hogy milyen igényük van.

Gereben Mátyás CPI Hungary, országmenedzser

Kovács András, Indotek Group, Sales Director beszámolt róla, hogy figyelik azokat a bérlőket, akiknél probléma lehet, de egyelőre nem tapasztalták azt, hogy a kintlévőségek érdemben megugrottak volna. Az elmúlt két hétben már az új érdeklődések is kezdtek éledezni, ami mutatja, hogy visszatér a piac. Adaptálódni kell az adott szituációhoz, ez a kulcsa a sikernek.

Schőmer Norbert MRICS, a Wing Zrt. irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese a leendő bérlőknél tapasztalt pozitivizmusról számolt be:

Ha új fejlesztésről beszélünk, akkor minden bérlő tartja magát a szerződéshez.

A lengyel kollégáktól ugyanezt hallani, az előbérleti szerződéses bérlők pozitívak, várják a költözést és tartják a szerződést. A bővülési opciókat kevésbé veszik komolyan, de ugyanúgy vannak bérlői megkeresések - tette hozzá Schőmer Norbert.

Schőmer Norbert Wing Zrt., irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettes

„Nem válság van, hanem krízishelyzet” Rendbe jövünk, de más lesz minden?

Kalaus Valter szerint be kell látni, hogy ugyanolyan biztosan nem lesz az életünk, de attól, hogy két hónapig kényszerből otthonról dolgoztunk, az még nem fogja megváltoztatni teljesen a kereskedelmi ingatlanok használatát. Akik eddig nem online vásároltak, hanem boltokban, azok alig várják, hogy mehessenek felpróbálni az üzletekbe a ruhákat.

Kovács András megítélése szerint mindenki törekszik arra, hogy visszazökkenjen a régi életébe, persze nem lesz minden ugyanaz. A proptech újra előtérbe került például, de ettől még ugyanúgy menni fogunk vásárolni.

Ha két hónap tönkrevág egy ingatlanpiacot, ott nagyon nagy gond van. Nincs válság, krízis van, amit kezelni kell.

- tette hozzá a szakértő.

Kovács András Indotek Group, Sales Director

Mi van azokkal a cégekkel, akinek sok dolgozója "robot munkát" végez? Azt otthonról is lehet

Gereben Mátyás elmondta, hogy ezt abszolút a menedzsment habitus is fogja befolyásolni:

"Láttuk, hogy lehet otthonról dolgozni, de ennek a hosszú távú hatásait nem látjuk, ma még lehet, hogy otthon pizsamában boldogan nyomkodják a laptopot, hosszú távon viszont sérül a teljesítőképességük. A bér 80%-ot, az iroda 10%-ot tesz ki egy cég költségeiben. Most vissza kell venni a költségekből, de a hosszú távú elvárásokat is szem előtt kell tartani. 12 hónap, vagy annál hosszabb periódust kell látni ahhoz, hogy tudjuk, hogyan változtak a bérleti igények. Aki most keres irodát az sem tud a jelenlegi helyzetre reagálni, megy tovább mindenki és később meglátja, hogy mi lesz.

A home office hosszú távú fennmaradásával kapcsolatban Kalaus Valter elmondta, hogy nem lehet egy kalap alá venni minden céget.

Egy IT-s cégnél hosszú távon is jól működhet, ahol a dolgozók többsége a munkahelyen is behúzott függönnyel, fülhallgatóval dolgozik. Míg egy reklámcégnél, ahol sok a közös ötletelés, elengedhetetlen, hogy újra együtt, egy helyen legyenek.

Kalaus Valter VLK Cresa, ügyvezető partner

Mire számíthatunk? Ki, mit vár a jövőben?