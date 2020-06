Tényleg szükség van UV lámpás fertőtlenítésre az összes irodában? Hogyan értelmezzük a hatósági ajánlásokat?

Az irodák működésével párhuzamosan az épületüzemeltetésben is egy új időszakot hozott az elmúlt két hónap. Mi változott pontosan? Hogyan vészelték át a cégek a mögöttünk álló időszakot? Milyen változások maradhatnak velünk? – tette fel a kérdéseket a Portfolio harmadik online konferenciájának FM-üzemeltetés workshopján Jászberényi István , a LEO alelnöke, a KRAFT FM Üzemeltetési és Szolgáltató Kft ügyvezető igazgatója.

Március 16-tal hirtelen óriási lehetőségeket kaptunk arra, hogy az épületeinkben elvégezzünk olyan jellegű munkákat, ami a bérlőinket normál üzemmód mellett jelentősen zavarná. Saját szervizcsapatunk van, így sokkal inkább tudtunk embereket mozgatni ezekre a feladatokra, mert a normál bérlői igények kielégítése jelentősen lecsökkent. Ez azonban hátrányokkal is járt. Egy beázás kapcsán volt olyan, hogy csak később jelentették a hibát, mert nem volt bent senki, így végül sokkal nagyobb lett a kár. Az üzemeltetési költségeken nem lehetett spórolni, mert hiába voltak például 600 helyett csak 50-en az irodában, a szolgáltatásokat, például a fűtést ugyanúgy működtetni kellett. A jövő héttől induló a nagy visszatérés pedig egy újabb kihívást jelent, a bérlői igények eltérései miatt- mondta el Héjj Ákos MRICS, az Indotek Group műszaki üzemeltetési igazgatója.

A héten kezdtük el a népegészségügyi hivatal ajánlásainak értelmezését, amiben még sok kérdőjel van, például, hogy a fan coil kikapcsolásával hogyan lehetséges a működés nyáron. Fontosabb viszont, hogy hogyan viszonyuljunk ezekhez az ajánlásokhoz.

A bérlők úgy érzik, hogy fel kell tudniuk mutatni intézkedéseket a munkavállalóik felé, de ez mindenhol mást fog takarni. Egy kilincs alapos tisztítása még nem túl nehéz feladat, de az épületgépészti rendszerek működési mechanizmusát nem lehet átalakítani, a szerződésben ráadásul fix költségek vannak előre tervezve az üzemeltetésre – tette hozzá a szakember.

Tulajdonosi szemmel nézve megnyílt a lehetőség bizonyos beruházások elvégzésére, míg a bérlők részéről megnyílt az igény a költségek csökkentésére. Noha két hónap kedvezmény filléreket jelent csak a hosszútávú számokhoz képest, ennek ellenére volt, aki ragaszkodott hozzá. Az elmúlt két hónapban rájöttünk, hogy új rutinokat kell kialakítanunk, jobban be kell járnunk a bérleményi területeket. Volt, ahol a konyhában elromlott a hűtő és berohadt a hús, mert senki nem foglalkozott vele. Üzemeltetőként ez nem a mi feladatkörünk, de most ezzel is foglalkoznunk kellett - tette hozzá Noéh Gábor, Technical Director | Property Management, White Star Real Estate Kft., a HuGBC tagja.

A hatóságok is fogalmaztak meg ajánlásokat, de a bérlőknek is vannak elvárásai a fertőtlenítéssel, vagy az érintésmentes dolgokkal kapcsolatban. A legfontosabb, hogy a veszélyt pontosan beazonosítsuk, hogy ne a semmire folyjon el a pénz.

Az ózonos, vagy UV lámpás fertőtlenítésre és az érintésmentes kilincsekre senki nem meri azt mondani, hogy nincs feltétlenül szükség, éppen ezért ezt egy kontrollált folyamattá kell alakítani.

Az épületüzemeltető feladata, hogy kontrollált legyen az új technológiák, megoldások és a költségek közti egyensúly, amiben a LEO-nak is fontos szerepe van azért, hogy ne lehetetlenítsük el a saját működésünket.

Az ajánlások alapján tehetünk javaslatot a tulajdonosnak, figyelmeztetve, hogy ez milyen költségekkel jár, és vajon hajlandók-e erre áldozni a bérlők.

Előremutató karbantartások folytak nálunk is, de bérlők nélkül más volt a környezet, örülök annak, hogy hamarosan visszatérnek a bérlőink. Az üzemeltetésben nem volt home office nálunk, de a bérlők is elkezdtek már visszatérni, egy „soft opening-et” terveznek, amihez üzemeltetőként a legnehezebb igazodni - hangsúlyozta Pálfalvi Zsuzsa, a Graphisoft Park Services Kft. ügyvezető igazgatója.

A visszatérés valós veszélyei között van az emberi tényező, az, hogy gyanakvóbbak lettünk, ami kihat az irodai életvitelre is. A kérdés, hogy ezt a „social distancing-et” hogyan lehet „work distancing-gé” átformálni. A Graphisoft Parkban ez a távolságtartás most is lehetséges, mert nincs nagy sűrűség.

Az üzemeltetői oldalnak proaktívnak kell lenni, hogy a mostani helyzetben mit célszerű tenni, hogyan kell cselekedni.

Még nem lehet megmondani, hogy mi maradhat velünk, de az biztos, hogy az üzemeltetésben több feladatunk lesz. Bízom benne, hogy az FM szakmai kohéziója megmarad - tette hozzá.

Mit gondolnak a nézők?

A konferencia hallgatóságának többsége úgy gondolja, hogy a járvány hatására a digitalizációs és a különböző tech megoldások alkalmazása az üzemeltetés területén is begyorsul, de sokan arra is számítanak, hogy az új előírások miatt az üzemeltetési költségek emelkedni fognak.

Vannak természetesen olyanok is, akik szkeptikusabban látják a jövőt és úgy gondolják, hogy a látványos, de olcsóbb látszatmegoldások fognak elterjedni. Azt viszont a közönségben ülők közül is csak kevesen tartják valószínűnek, hogy a kevesebb irodahasználat miatt az üzemeltetési feladatok mennyisége is csökkenni fog.

Címlapkép forrása: Getty Images