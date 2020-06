Járványhelyzet ide vagy oda, bérleti díj emelésre is van példa a budapesti lakáspiacon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt pár hónapban sok lakásbérlő kapott valamilyen formában kedvezményt a tulajdonostól, az emberség mellett leginkább azért, hogy hosszú távon is ott maradjon a lakásban. Az új kínálatban is nagy változás következett be: rengeteg eddig rövid távra kiadott lakás került a hosszú távra kiadók közé, ami egy átmeneti időszakra lefelé nyomta az átlagos bérleti díjakat. Ez a nyomott bérleti díj most már korrigálódni látszik, legalábbis az újonnan meghirdetett kiadásra szánt lakásoknál. Mindeközben van olyan történet is, ahol az éves, eddig megszokott emelést éppen most ütemezte a tulajdonos. Felmerül tehát a kérdés, hogy egy ilyen esetben mindenkit és a piacot is megelőzve (bízva az ismételt növekedésben), vagy éppen a hírekről lemaradva hoz döntést egy piaci szereplő.