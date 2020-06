Ez most a főváros legélhetőbb kerülete - Te hova költöznél szívesen? Szavazz!

Időről időre rendszeres felmérések jelennek meg arról, hogy különböző szempontok szerint melyik a főváros legélhetőbb része. A listák után természetesen mindig viták alakulnak ki, ami természetes annak fényében, hogy mindenkinek eltérő az életvitele, mások a preferenciái. Ezúttal arra tettünk kísérletet, hogy az élhetőségi és a lakáspiaci szempontokat egybegyúrva bemutassuk, hogy szerintünk mitől élhető egy kerület és megkérdezzük az olvasókat, hogy ők melyik városrészeket kedvelik leginkább.

Egy város vagy kerület élhetőségét gyakran az infrastrukturális ellátottsággal azonosítják. Kétségtelen, hogy ez egy nagyon fontos és egyben jól mérhető szempont, azonban számos más tényező is befolyásolja azt, hogy egy adott helyen milyen az élet. Hiába van például a legtöbb étterem vagy szórakozóhely a belvárosban, hiába a legjobb az egészségügyi vagy oktatási intézményekkel való ellátottság, ha valaki a csendes, nyugodt környezetet szereti, biztosan nem fog odaköltözni.

Ugyanez fordítva is igaz. Hiába jó a közbiztonság és a levegőminőség egy kistelepülésen, ha a közintézmények és a munkahelyek többórás utazásra vannak, szintén kevesek számára lesz vonzó. A kulcs tehát az egyéni igények szerint meghozott kompromisszumokban keresendő. A legtöbb ember számára éppen ezért azok a legvonzóbb részek, ahol mindezek együtt átlag feletti hozzáférhetőséggel, de nem feltétlenül kimagaslóan vannak jelen.

Az ilyen területeken a lakáspiaci mutatókban – lakásárak, lakásállomány állapota, lakásállomány megújulási rátája – is rendre átlag feletti értékeket kapunk. Mivel a terület iránt nagy az érdeklődés, ami átlag feletti vásárlóerővel párosul ezért a lakásfejlesztők is előszeretettel jelennek meg a környéken. A pozitív demográfiai egyenleg és a kedvező munkaerőpiaci mutatók miatt az infrastrukturális ellátottság is magas és a közterületek minőségére is nagy figyelmet fordítanak. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük a legfontosabb szempontokat, ami alapján te is eldöntheted, hogy melyik kerületben élnél legszívesebben.

egészségügyi és oktatási intézmények közelsége, a bölcsődéktől az egyetemekig

jó közlekedési kapcsolatok, mind az egyéni – gyalogos, kerékpáros, autós – mind a tömegközlekedés szempontjából a városon belüli és a városon kívüli célpontokat nézve egyaránt

változatos természeti környezet: folyók, tavak, hegyek és sík területek egymással való kapcsolatai

épített környezet minősége: rendezett, karbantartott közterületek, magas zöldfelületi mutatók elsősorban a parkoknak köszönhetően

munkahelyek széles kínálata elérhető közelségben

szabadidőhöz kapcsolódó infrastrukturális ellátottság: sport, bevásárlási, gasztronómiai és kulturális lehetőségek

folyamatos megújulás és fejlődés

Konkrét példák

Egy tavalyi felmérés szerint a főváros élhetőségi listáját az I. és az V. kerület vezeti, a kerületek arculati és funkcionális megújulásában azonban nem ezek a városrészek állnak az élen. A lakásfejlesztések számát és lakásállományhoz viszonyított arányát, valamint a népességszám alakulását nézve Pesten a XIII., Budán a XI. kerületet érdemes megemlíteni. Mindkét kerületben több ezer lakás építése zajlik, Újbudán ráadásul teljes városrészek alakulnak át, újulnak meg ezekben az években.

Néhány Duna-parti terület mellett a leglátványosabb változások a kerület nyugati kapujában, Őrmezőn mentek végbe. A terület és a közlekedési kapcsolatok újragondolásával egy új központ kialakulásának lehetünk szemtanúi, amit mostanra az ingatlanfejlesztők is egyre jobban kedvelnek. A lakások és irodák mellett egy bevásárlóközpont is épül itt, ami a közlekedési kapcsolatok már meglévő és jövőbeli fejlesztéseivel - 4-es metró, 1-es villamos, Déli Körvasút - nagyon vonzóvá teszi a környéket az ott lakók számára.

A Metrodom Őrmező Újbuda csendes részén található valódi prémiumprojekt. A kényelmes, zöld környezet igazán pihentető mindennapokat kínál, így Őrmező azok számára lehet ideális választás, akik igénylik az elvonulás és kikapcsolódás élményét, egyúttal fontos számukra, hogy a környéken minden jelentős szolgáltatás könnyen elérhető legyen. A kikapcsolódáshoz nem kell messzire utazni, ugyanis a lakópark belső kertjében található szauna és medence valódi feltöltődést nyújt minden ott élő számára, emellett a gyerekek is biztonságosan játszhatnak a lakóparkban lévő játszótéren. Az okosotthon rendszerrel felszerelt lakások pedig nem csupán energiát takarítanak meg - amely a hó végi számlákon is jól látható -, hanem hogy a rendszert (pl. hűtés-fűtés) akár távolról, egy mobiltelefon vagy tablet segítségével is egyszerűen lehet irányítani.

Ez tehát egy jó példa arra, hogyan lehet a fejlesztési koncepciók megvalósításával javítani egy városrész élhetőségét, ahogy azonban már korábban írtuk mindenkinek mások a preferenciái, éppen ezért arra is kíváncsiak vagyunk, hogy te melyik kerületben élnél legszívesebben, amire az alábbi szavazással válaszolhatsz.

Melyik kerületben laknál legszívesebben?

