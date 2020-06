Térképen az országos lakásárak: a te környékeden mennyit ér egy négyzetméter?

Megjelent az OTP legfrissebb Lakóingatlan Értéktérkpe, ami járási szinten mutatja be a lakásárak alakulását. Az elemzés kiemeli a megyeszékhelyeket, valamint Budapestet, ahol kerületenként is megnézhetjük, hogy a tavalyi évben hol, mennyiért cseréltek gazdát átlagosan a lakások. Nézd meg te is, hogy a legfrissebb adatok szerint a környékeden mennyit ér egy négyzetméter!

Melyik a legdrágább országrész?

Mint mindig, a tavalyi évben is Budapest lett a legdrágább, ahol átlagosan 628 ezer forintos négyzetméteráron keltek el a lakások, de ezzel majd később foglalkozunk részletesen, most nézzük, hogy állnak az árak vidéken!

A tavalyi árváltozások során kialakult átlagár-ranglista vidéken sem tartalmaz nagy meglepetést: a megyék között továbbra is Győr-Moson-Sopron a legdrágább, 364 ezer forintos átlagos négyzetméterárral és még Pest, Hajdú-Bihar és Vas megye van 300 ezer forintos négyzetméterár felett. Míg 2018-ban még hat megye nem érte el a 200 ezres szintet, tavaly már csak három maradt ez alatt. A legolcsóbb hagyományosan Nógrád megye, éppen átlépve a százezres árszintet.

Csakúgy, mint az árváltozásnál, természetesen az árszintnél is erős a kapcsolat a megyék és megyeszékhelyeik között. A látványos kivétel ezúttal is Somogy, ahol a forgalom továbbra is jelentős részét adó Balaton-parti települések víz közeli ingatlanjai átlagosan jóval drágábbak a kaposvári árszintnél. A megyeszékhelyek ársorrendjének élbolya az elmúlt egy évben jelentősen átrendeződött. Míg 2018-ban még Győr volt a legdrágább megyeszékhely, tavaly már Debrecen (409 ezer forintos átlagos négyzetméterárral, egyedüliként a 400 ezres szint felett), miközben Győrt Veszprém, Székesfehérvár és Kecskemét is megelőzte. A sor másik végén változatlanul Salgótarján áll, először átlépve a százezres limitet (115 ezer Ft/m2).

A 2019-ben eladott lakóingatlanok átlagárát mutatja járásonként a következő ábra. Ezen jól látszik, hogy 18 járás átlagára haladja meg az 500 ezres szintet, és további 24 a 340 ezer forintos négyzetméterárat (sötétbarna színezés). A legdrágább 18 közé budapesti kerületeken kívül a Balatonfüredi (512 ezer Ft/m2), a Budakeszi (509 ezer Ft/m2) és a Siófoki (501 ezer Ft/m2) járás jutott be. A 340 ezer feletti kategóriába Budapest, Pest megye és a Balaton-part mellett (a fentieken kívül még a Fonyódi járás) még a Debreceni, Soproni, Székesfehérvári, Kecskeméti, Győri, Veszprémi és Gárdonyi járás került be.

Bár a járvány miatt sokan visszaesésre számítanak, az egyes országrészek között most is lesznek olyanok, ahol csökkenés helyett akár még emelkedhetnek is az árak. A Balaton környéke tipikusan ilyen, ugyanis a Balaton-parti településeken számos lakásfejlesztés zajlik, aminek magasabb áron értékesített lakásai felfelé húzhatják az átlagot, másrészt a távmunka lehetőségének elterjedésével emelkedhet a jó elhelyezkedésű, élhető környéken lévő ingatlanok iránti kereslet. Érdemes visszagondolni a 2008-as válságot követő évekre, amikor a Balaton melletti településeken az országos átlag fele volt csak a lakásárak csökkenésének mértéke.

Forrás: OTP Jelzálogbank

Egyetlen járás átlagára marad 50 ezer forintos négyzetméterár alatt, és további 32 járásé nem érte el a százezret, (legvilágosabb színezés), és ebből csak 8 dunántúli. A legtöbb járás ebben a kategóriában észak-magyarországi (6 Borsod-Abaúj-Zemplén és 4–4 Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Heves megyei).

Az országos átlagár tavaly 399 ezer Ft/m2 volt, a főváros nélkül számított 271 ezres vidéki átlaghoz pedig a Paksi járás áll legközelebb.

Budapesti lakásárak

A budapesti árakkal egy korábbi cikkünkben már részben foglalkoztunk, de hogy teljes legyen a kép, most ezt is megnézzük részletesen. A megelőző évinek nagyjából csak a fele mértékű, 2019-ben 13 százalékos árnövekedés után

a főváros V. kerülete még mindig messze vezeti a budapesti árrangsort 979 ezer forintos átlagos négyzetméterárral.

Ehhez képest a második legdrágább kerület átlagára nem éri el a 800 ezer forintot. A 700 ezres szint fölé még a II., VI., XII., XI. és VII. kerületek jutottak. A másik végletet, 450 ezres átlag alatt a XXIII., XX. és XXI. kerületek adják.

Az alábbi térkép legsötétebb színezése azt a 17 irányítószám-körzetet jelöli, ahol az átlagár tavaly meghaladta a 800 ezer forintot négyzetméterenként. Ezek döntően pesti belvárosi körzetek; az V. kerület teljes egészében ide tartozik. A legdrágább körzet hagyományosan a 1014-es (Budai Vár): tavaly itt hajszállal átlépte az 1,3 milliós szintet az átlagos négyzetméterár. Az V. kerület még azzal emelkedik ki, hogy a legolcsóbb körzetében (1053) is közel 870 ezres átlagáron keltek el a lakások.

Míg a Balaton-parti településeken a már említett okok miatt nem számítunk érdemi árcsökkenésre, addig a belvárosban a befektetési célú vásárlások számának visszaesése és a főként külföldi turisták által táplált Airbnb-típusú lakáskiadás hanyatlásának következtében sokkal inkább elképzelhetőnek tartunk valamekkora árkorrekciót. Ennek mértékére az optimistább elemzők mindössze 2-3 százalékot mondanak, a borúlátóbbak azonban 10 százalék feletti visszaesést is elképzelhetőnek tartanak. Hogy mi lehet az igazság, arról az alábbi cikkeinkben részletesebben is írtunk.

Forrás: OTP Jelzálogbank

500 ezer forintos négyzetméterár alatti átlaggal 40 körzet áll (legvilágosabb színezés). Ezek között csak három budai oldali van (1221, 1224 és 1225). Ugyanakkor a XX., XXI. és XXIII. kerület teljes egészében, a XVII. és XIX. kerület pedig egy-egy körzet kivételével ide esik. A budapesti átlagot jelentő 628 ezer Ft/m2 fajlagos árhoz a 1032-es irányítószám-körzet (Óbuda egy része) áll legközelebb. (A forgalom mindössze néhány százalékát kitevő házak esetében az átlagár ennél harmadával olcsóbbra, 431 ezer forintra adódik. Új lakások esetében pedig átlagosan bő 900 ezer forintos fajlagos árral kell manapság kalkulálni.)

A belvárossal szemben a lazábban beépített városszéli kerületek nagyobb alapterületű lakásai vagy keretes házai iránt a járványhelyzet következtében ugyancsak erősödhet a kereslet, ráadásul ezekben a kerületekben a korábbi évek áremelkedése is valamivel alacsonyabb volt, mint a belvárosban. Ennek hatására a peremkerületekben sem számítunk árcsökkenésre, sőt kis mértékben még emelkedhetnek is az árak. Fontos megemlíteni a rozsdaövezeti lakásfejlesztéseket érintő 5 százalékos lakásáfát is, aminek hatására hosszabb távon (5-10 év alatt) várakozásaink szerint a XXI., a IX., a X. és a XIV. kerületek egyes részei felértékelődhetnek a budapesti átlaggal szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock