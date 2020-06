Így épül Budapest legmagasabb épülete (képek)

Ütemterv szerint épül a MOL székháza, az energiahatékonyság, a környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében mind a LEED, mind a BREEAM minősítés megszerzését célul tűzték ki a fejlesztés során. A Market Építő Zrt. a kivitelezési projekt 10%-os készültségi szintjénél jár.

A MOL-csoport új székháza, a MOL Campus 86 000 négyzetméter alapterületű lesz, és 2500 munkavállaló számára biztosít majd munkavégzési helyet. Az új irodaház kivitelezését még 2019 szeptemberében indította el a Market, 2020. februárig elkészült a teljes földmunka és a torony épületrész cölöpalapja, valamint a 4400 köbméter betont magába foglaló alaplemeze. A teljes munkagödörben elkészült a szivárgó réteg és elindultak a magasfödém és a felszerkezet építési munkái. Már ekkor látható vált mind az öt toronydaru, melyek közül az egyik 176 méter magas lesz a későbbiek során.

Március közepén elkészült a teljes alaplemez, miközben 5000 köbméter betont öntöttek a födémekbe. A leendő épület melletti közműépítés véghajrájában volt, a nyomvonalak 80%-a kiépült, ehhez csatlakozott két darab 75 köbméteres csapadéktároló tartály kialakítása. Mindeközben a felvonulási területen az alvállalkozói létszám növekedésével párhuzamosan bővült a konténerváros is, ami jelenleg a főváros egyik legnagyobb építőipari organizációs helyszíne a több mint 180 konténeregységével.

Áprilisban és májusban a pódium épületrészen elkészült a négy pinceszint közül a legalsó kettő teljes szerkezetépítése, míg a -2.szint felett is több ütemben zajlik a födémépítés. A torony épületrésznél elkezdődött a földszint feletti feszített födém kivitelezése. Folyamatban van a szerkezetépítés felgyorsítására is szolgáló, közel 200 tonnányi kúszózsalurendszer kiszállítása és építése a területen. A talajszondázás, illetve annak összekötése teljesen elkészült. A legalsó pinceszinten megkezdődtek a szakági építések, a falazási, szigetelési, épületvillamossági és gépészeti munkák.

Korábban már bemutattuk azokat a felhőkarcolókat a világból, amelyek éppen valamelyik nagyobb gazdasági válság, vagy krízishelyzet alatt épültek, illetve ezeket követően befejződtek be. A MOL új székháza is egy nehezebb gazdasági környezetben születik meg, a tervek szerint 2022-ben kerül sor az átadására. A BIM (épületinformációs) rendszernek köszönhetően már most látszik jónéhány érdekes adata:

5469 db homlokzati elem kerül az épületre;

594 014 kg súlyú acél szerkezete lesz;

57 267 m 3 vasbetont dolgoznak be;

vasbetont dolgoznak be; 8687 db tűzjelzőt telepítenek;

14 987 m légtechnikai csövet és 49 877 m gépészeti csővezetéket helyeznek el

18 510 db energiatakarékos lámpát szerelnek fel;

25 367 m 2 álmennyezetet fognak megépíteni;

álmennyezetet fognak megépíteni; 37 838 m kábeltálcát használnak fel;

46 523 m 2 válaszfal emelnek;

válaszfal emelnek; 52 536 m 2 padlóburkolatra lesz szükség;

padlóburkolatra lesz szükség; 1739 db belső ajtó található majd az épületben.

A projekt számos olyan építőipari kihívást tartalmaz, amit Magyarországon még nem hajtott végre egy cég sem. A munkafolyamatok a koronavírus helyzet miatt sem álltak le, fokozott egészségvédelmi előírások betartásával, rendszeres ellenőrzések mellett folyamatos a kivitelezés.

Képek forrása: Market/MOL