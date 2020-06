A leggazdagabb magyar ingatlanosok - Íme a 2020-as lista

Idén is jól szerepeltek a hazai ingatlanmágnások a frissen megjelent 100 Leggazdagabb magyar kiadvány listáján. A 100 leggazdagabb magyar becsült vagyona 4568,1 milliárd forintra csökkent 64,9 milliárd forinttal, miután a 2019-es céges beszámolók mellett a márciusi-májusi árfolyammozgásokat is figyelembe vették. Bár a 100 leggazdagabb közül mindössze 15+1 olyan személyt emeltünk ki, akinek vagyona legnagyobb része az ingatlanpiacról származik, az élmezőnyben számos olyan személy megtalálható, akinek kisebb-nagyobb érdekeltsége az ingatlanpiacon is van. A tavalyival ellentéteben, több szereplőnek idén már csökkent a vagyona.