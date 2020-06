Így büntetnék sokan az idegesítő szomszédaikat - Neked milyen a viszonyod a szomszédokkal? Szavazz!

A jó szomszédság záloga a jó kerítés - tartja a mondás. Kétségtelen, hogy egy jó szomszéd nagy kincs, ami akár az ingatlan értékében is megmutatkozik, mit tehetünk azonban, ha a szomszédaink nem azok, akikről mindig is álmodtunk? A Saveoneenergy.com Egyesült Királyságban végzett felmérése arra volt kíváncsi, mi idegesíti legjobban a szomszédaikban a briteket és az adott szokásukért mekkora pénzbírsággal sújtanák őket. A cikk végén te is szavazhatsz arról, hogy milyen a viszonyod a saját szomszédaiddal.

Bár az emberek többsége szerencsére jó viszonyt ápol a szomszédaival vannak azért kivételek, ahol az egymás mellett élők a lehető legkreatívabb módokon bosszantják egymást. Egy az Egyesült Királyságban végzett felmérés arra volt kíváncsi, hogy mi zavarja leginkább a briteket a szomszédaik viselkedésében és az adott "bűntettükért" milyen összegű bírsággal sújtanák őket. Íme az eredmény:

autókihajtó elé parkolás 81% (35 font)

gyerekek vagy háziállatok hangoskodása 77% (20 font)

hangosan vitatkoznak 74% (30 font)

nem tartják be az előírt távolságot 72% (20 font)

túl hangos zene 70% (15 font)

túl hangos szex 68% (5 font)

ha tele van a kuka, akkor is ráteszik a szemetet 66% (20 font)

túl gyakori barbecue 59% (8 font)

égve hagyják a villanyt 52% (10 font)

félmeztelenül napoznak 48% (5 font)

A megkérdezett briteket tehát legjobban az zavarja, ha valaki az autókihajtójuk elé parkol, ezt keményen büntetnék is, alkalmanként 35 fontra. Úgy tűnik, a hangoskodás is sokakat zavar, főként ha egymással vitatkoznak, vagy a gyerekek túl hangosan játszanak, ezt 20-30 font közötti összeggel bírságolnák. Bár a hangos zene vagy a hangos szex is sokakat zavar, ebben már nem annyira szigorúak, mindössze 5-15 font közötti bírságot szabnának ki. A koronavírus-járvány óta az előírt távolság betartását azonban komolyabban veszik, ennek elmulasztásáért 20 fontot fizettetnének, akárcsak azért, ha tele van a kuka, de valaki még úgy is ráteszi a szemetét, ami aztán gyakran leborul. A túl gyakori kerti sütögetésért ennél kisebb, 8 fontos bírságot szabnának ki, míg az égve hagyott villanyért 10 font büntetés járna. A leginkább elnézők a félmeztelen napozással, ez csak minden második megkérdezettet zavar és ők is legfeljebb 5 fontnyi bírságot szabnának ki.

Mire költenék a bírságból befolyó összeget?

A kutatás azonban itt nem ért véget, hanem arra is kíváncsi volt, hogy mire költenék a bírságból befolyó összeget, ami az alábbiak szerint alakul:

jótékony célra fordítaná 66%

a megtakarításait növelné vele 61%

új ház vásárlására fordítaná 52%

a környék szépítésére fordítaná 49%

magasabb kerítést építene 44%

És most nézzük, mi a helyzet Magyarországon, az alábbi szavazásban te is elmondhatod, milyen a viszonyod a szomszédaiddal.

Neked milyen a viszonyod a szomszédaiddal?

Címlapkép forrása: Getty Images