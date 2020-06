Nem ámítás: pár hónap alatt durván bezuhant néhány új lakás ára

Az 5 és 27 százalékos újlakás-áfa egy igen érdekes árazási helyzetet teremtett a hazai újlakás-piacon. Egyszerre voltak és még vannak is jelen a két különböző mértékű áfával értékesített lakások, ami eddig a gyorsuló árnövekedéses környezetben inkább azt eredményezte, hogy a relatíve olcsó 5 százalékos áfás projekteket árazták fel a 27 százalékosokhoz. Most azonban fordult a kocka. A lakásár-emelkedés megtorpanása ismét átárazásokat eredményezett, ám most már egyre több lakóprojekt ben nem felfelé, hanem lefelé korrigálják az árat a fejlesztők. Van, ahol az akciók miatt lett kisebb az ár, máshol konkrétan más árcédulát kaptak egyik hónapról a másikra a lakások. Utána jártunk, hogy hol volt a legtöbb átárazás és mi állhat a háttérben.