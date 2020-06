Térképen a budapesti rozsdaövezetek lakásfejlesztései

Az újlakás-piac egyik legfontosabb kérdése ma kétségkívül az, hogy hol húzzák meg azoknak a barnamezős övezeteknek a határait, ahol a jövőben is az 5 százalékos áfa lesz érvényben az épülő lakásokra. A Portfolio május végi online konferenciáján Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy remélhetőleg szeptemberben megjelenhet az első kormányhatározat, amelyben nemcsak a fővárosban, hanem máshol is kijelölik a rozsdaövezeti területeket. Addig is a Budapesti Lakáspiaci Riport közzétett két térképet, amelyek egyikén a BFVT alapján barnamezősnek minősülő területeket veti össze az épülő lakások számával, míg egy másikon a projektek becsült értékesítettségét mutatja be.