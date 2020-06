Valaki még bezárkózva retteg, néhány turistaparadicsom viszont már tárt karokkal várja a külföldieket

Szinte minden nap van egy-egy új bejelentés valamely ország részéről, hogy hogyan, milyen határidőkkel, vagy milyen feltételekkel kezdi el a határai és az egész gazdaságának az újranyitását. A legfrissebb bejelentések alapján a CNN cikke sorra vette, hogy mely turistaparadicsomok várják az utazni vágyókat már a nyár elejétől, és melyek azok, amelyek még csak most kezdték el a gazdaság és a belföldi turizmus élénkítését. A népszerűbb, főleg tengerparttal is rendelkező desztinációkból szemezgettünk és foglaltuk össze, hogy mikortól és milyen kedvezményekkel várják a külföldieket.

Noha a legtöbb kormány továbbra is a belföldi üdülésre buzdítja a lakosságot, számos népszerű turistaparadicsom nyitotta már meg a kapuit, főleg azokban a tengerparttal rendelkező országokban, ahol a gazdaság nagy részét teszi ki az idegenforgalom, így a gazdaság újranyitása egybecseng a turisták beengedésével. Lássuk, milyen szabályok vonatkoznak az egyes nyaralóhelyeken a külföldi turistákra és hol, milyen "akcióval" vonzzák be a vendégeket!

Mivel az egyes országok határozatai az újranyitással kapcsolatban napi szinten változhatnak, bármilyen utazás megkezdése előtt érdemes a konzuli szolgálatot felkeresni a részletekről.

Aruba - Karib-szigetek

A Karib térség egyik kedvelt célpontja Aruba, az autonóm sziget június 15. és július 1. közötti időszakban tervezi megnyitni kapuit a külföldiek előtt, ugyanakkor a dátum módosulhat, ha további óvintézkedéseket lát szükségesnek a kormány. A szigeten lévő bevásárlóközpontok, mozik, szépségszalonok már május 25-én megnyitottak, azonban 22 és hajnali 5 óra között nem lehetnek nyitva a vendéglátóhelyek.

Eagle Beach, Aruba, forrás: Getty Images

Bali

Bali lényegében a turizmusból él, a látogatók száma az utóbbi években folyamatosan növekedett, 2019-ben mintegy 6,3 millió ember utazott az indonéz szigetre. A koronavírus következtében az ország gazdasága összeomlott, és egyelőre csak őszre várnak új lendületet a turizmusban. Baliról egyelőre ki vannak tiltva a külföldi állampolgárok, leszámítva a diplomatákat, az állandó lakosokat és a humanitárius dolgozókat, illetve a szigetre belépő személyeknek igazolniuk kell, hogy negatívak koronavírusra. Egyelőre még nem határozták meg, hogy milyen feltételekkel és pontosan mikortól nyitják meg újra a határokat, ugyanakkor Ausztrália és Bali között egy úgynevezett "utazási buborékról" vagyis egy kizárólagos beengedési egyezségről már szó van.

Ciprus

Cipruson az idegenforgalom a gazdaság 15 százalékát teszi ki, ezért talán nem is meglepő, hogy június 9-től már a nemzetközi utazást is engedélyezték az egyes országból érkező külföldiek számára. Először a Görögországból, Máltáról, Bulgáriából, Norvégiából, Ausztriából, Finnországból, Szlovéniából, Magyarországról, Izraelből, Dániából, Németországból, Szlovákiából és Litvániából érkező járatokat engedélyezték. Ezt követően június 20-tól mehetnek a turistajáratok Svájcból, Lengyelországból, Romániából, Horvátországból, Észtországból és a Csehországból is. A listán egyelőre nem szerepel sem az Egyesült Királyság, sem az Egyesült Államok. Az országban annyira várják az idegenforgalom visszatérését, hogy a kormány felajánlotta, hogy fedezi minden költségét azoknak a turistáknak, akik az ottani nyaralás alatt fertőződnének meg koronavírussal. A ciprusi kormány fizeti a szállást, az étkezést, a gyógyszereket, így a kockázatvállaló és megbetegedő utasoknak a hazajutást kell csak saját zsebből megoldani.

Kyrenia, Ciprus, forrás: Getty Images

Egyesült Arab Emírségek

Az elmúlt hetekben a szállodák csökkentett kapacitással és szigorú iránymutatásokkal kezdtek újra kinyitni a belföldi turisták előtt. Dubajban a szállodavendégeknek kötelező végig maszkot viselni, és kizárólag a korábbi vendég távozása után 24 órával foglalhatják el a szobájukat. Abu Dhabiban is kötelező a szállodák vendégeinek maszkot vieselni, míg a szállodai személyzet csak negatív koronavírus teszttel térhetett vissza a munkájába. Számos bevásárlóközpont és étterem is megnyitott, Dubajban a strandokat is lehet látogatni, de maximum 5 fős csoportokban lehetnek a napozók. A nemzetközi járatok továbbra is fel vannak függesztve, de a reptereket hamarosan kinyithatják a kapcsolódó járatok számára. Az ország teljes újranyitásáról még nincs konkrét dátum.

Egyiptom

A turizmusból havonta mintegy 1 milliárd dollár bevétele származik Egyiptomnak, így őket is komolyan érintette az utasszállító járatok felfüggesztése, a szállodák, éttermek és kávézók márciusi bezárása. Az intézkedéseket már enyhítik, az este 8 és hajnali 5 óra közötti kijárási korlátozás azonban még él, csakúgy mint a kötelező maszkviselés a nyilvános helyeken. Azok a szállodák, amelyek megfelelnek bizonyos követelményeknek, például tudnak orvost biztosítani, a belföldiek számára már kinyithattak. A nemzetközi repülőjáratokat július 1-től indítják újra, külföldieket pedig a járvánnyal legkevésbé sújtott területekről fognak beengedni.

Franciaország

Franciaország volt az egyik leglátogatottabb turistacélpont a világon. Jelenleg az EU többi részéhez hasonló korlátozások vannak érvényben az országban, ennek értelmében az EU polgárai és az Egyesült Királyságból érkezők kivételével, a beutazók kötelező 14 napos karanténba kerülnek legalább július 24-ig. Noha a kormány lassan megszünteti a lezárási intézkedéseket, világossá tették azt is, hogy nem fogják elsietni a nemzetközi utazások miatt a határnyitásokat.

Görögország

A görög GDP mintegy 20 százalékát a turizmus teszi ki, így ez az ország is az első határnyitók közé tartozik. A hivatalos nyaralószezon június 15-én kezdődött, ekkortól nyithattak ki a szállodák, július 1-től pedig 29 országból (Magyarország is köztük van) fogadnak nemzetközi járatokat. A szigetek közötti komp járatok már május 25-től közlekednek, míg az országon belüli utazásra vonatkozó korlátozásokat már május 18-tól megszüntették.

Görögország, forrás: Shutterstock

Izland

Június 15-től nyitotta meg mindenki számára a határait Izland, a beutazóknak három lehetőségből kell választani: két hétre karanténba vonulnak, vagy egy friss igazolással érkeznek, hogy negatívak koronavírusra, illetve a reptéren az ingyenes tesztelést választják. Utóbbi július 1-től már 112 dollárba, vagyis körülbelül 35 ezer forintba fog kerülni.

Maldív-szigetek

A több mint 1000 szigetből álló ország röviddel azután, hogy márciusban rögzítették az első két koronavírus esetet, lezárta nemzetközi határait és törölt az összes repülőjáratot. Ugyanakkor körülbelül 30 népszerű nyaralócélpont nyitva maradt, az éppen kintlévők közül sokan ugyanis úgy döntöttek, hogy inkább a szigeten maradva vészelik át ezt az időszakot, mintsem, hogy hazatérjenek. Korábban a szigetország úgy vélte, hogy legkorábban év végére nyithatják meg újra a határokat, mostanra ez júliusra módosult, amikortól minden nemzetközi turistát tárt karokkal és két hetes karantén, illetve egy negatív teszt bemutatása nélkül fogadnak. Sőt, vízumkötelezettsége sincs egy darabig a beutazóknak.

Maldív-szigetek, forrás: Getty Images

Málta

Július 1-től nyílnak meg a határok Máltán 17 ország turistái előtt, köztük a magyar nyaralók is két hetes karantén nélkül érkezhetnek az országba. Másoknak várhatóan július 15-től engedik a beutazást és oldják fel a karanténkötelezettséget.

Mexikó

Mexikó heteken belül szeretné újraindítani a gazdaságot és kinyitni a szállodákat, vendéglátóhelyeket. A tervek alapján az utazások újraindítása szakaszosan és régiónként történne, elsőként a belföldi turizmust állítanák vissza, majd az Egyesült Államokból és Kanadából érkezhetnének vendégek, ezt követően jöhetnének turisták a világ többi részéről. Mindeközben az Egyesült Államok más tempóban nyitná újra a Mexikóval közös határait, a tervek szerint csak július 21-től engedélyeznék a nem létszükségletű utazásokat.

Olaszország

Június 3-tól az EU-ból érkezők, valamint az Egyesült Királyság, Andorra, Monaco, San Marino és a Vatikán lakosai karantén nélkül léphetnek be az országba. Az összes múzeum is újranyitott még májusban, illetve május 18-tól a vendéglátóhelyek is kinyithattak csökkentett befogadóképességgel.

Portugália

Portugália május óta enyhíti a korlátozásokat, lehetővé téve az éttermek, múzeumok és kávézók számára, hogy csökkentett kapacitás mellett, de újra nyitva lehessenek. Noha az EU-n kívülről érkező járatok továbbra is fel vannak függesztve (kivétel az Egyesült Államok és Kanada), a portugálul beszélő nemzetekbe, például Brazíliába induló és az onnan jövő járatok továbbra is működnek. A schengeni országokból és társult tagállamokból, valamint az Egyesült Királyságból engedélyezett a beutazás, Olaszország és Spanyolország kivételével. Az országhoz tartozú egyes szigeteken még szigorúbb előírások vannak, az Azori-szigetekre 72 óránál nem régebbi negatív teszteredménnyel lehet beutazni, míg Madeirán kötelező a 14 napos karantén kivéve, hogyha 72 óránál nem régebbi negatív teszteredménnyel rendelkezik az utazó.

Az országban egy "ne törölje, inkább halassza" programot is elindítottak, amely lehetővé teszi a turisták számára, hogy 2021 végéig bármilyen időpontra átütemezzék a nyaralásukat, ez érvényes az akkreditált utazási irodákon keresztül intézett utazásokra, valamint a szállodai és Airbnb-s foglalásokra, ami 2020. március 13. és szeptember 30. közötti időpontra szólna. Ezen kívül a portugál nemzeti idegenforgalmi hatóság létrehozott egy higiéniai tanúsítást, a "Tiszta és biztonságos" turisztikai vállalkozások megkülönböztetésére, hogy ezzel is növeljék a látogatók bizalmát.

Portugália, forrás: Portfolio saját készítés

Spanyolország

A 2019-ben 84 millió turistát fogadó Spanyolország fokozatosan oldja fel a korlátozásait, júniusban újranyitottak a strandok és az ország egyes részein a szállodák számára már engedélyezték az üzleti tevékenység folytatását. Június 21-től, vagyis most vasárnaptól a schengeni övezethez tartozó országokból szabadon léphetnek Spanyolországba a turisták, július 1-től pedig a világ összes országának állampolgárai előtt megnyílnak a határok. A járvány miatt hozott rendelkezések azonban érvényben maradnak: korlátozzák a múzeumok, koncerttermek, mozik és kávézók látogatóinak a számát, és továbbra is kötelező a szájmaszk viselése minden zárt térben, tehát a tömegközlekedési eszközökön, a repülőgépeken, és boltokban is.

Thaiföld

Thaiföld határai egyelőre zárva tartanak, Phuket nemzetközi repülőtere továbbra is zárva van és előre kijelölt időpontot sem jelentettek be az újranyitásra. Tavaly 40 millió látogatót fogadott az ország, most azonban elsősorban a belföldi turizmusra koncentrálnak, így a becslések szerint idén ez a szám 14-16 millióra csökkenhet. A kormány kijelentette, hogy nem fogják egyszerre kinyitni Thaiföldet, vagyis nem minden országból jöhetnének a turisták és nem lehetne minden régióba utazni. Elképzelhető, hogy eleinte a külföldi vendégeknek "hosszú távú tartózkodási csomagokat" kínálnának olyan elszigetelt területeken, ahol az egészségügyi ellenőrzés könnyen ellenőrizhető, például a Koh Phangan és Koh Samui szigeteken.

Törökország

A török belföldi légiközlekedés június 1-től fokozatosan újraindult, a török nemzeti légitársaság pedig június közepétől indította újra egyes járatait. Június 11-től érkezhetnek külföldi állampolgárok a két hetes kötelező karantén nélkül Törökországba. Az éttermek, kávézók, parkok, strandok és múzeumok is újra fogadnak látogatókat június 1-től, csakúgy mint a világ egyik legnagyobb piaca, az Isztambul Grand Bazaar.