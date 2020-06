Íme még egy piac, ami sokat köszönhet az online vásárlások berobbanásának

A világjárvány felgyorsította a kiskereskedelmi környezet változásait, amely jelentőskövetkezményekkel járt a logisztikai ingatlanok számára. A Prologis hatodik elemzésében a logisztikai ingatlanok iránti keresletet vizsgálta az amerikai piacra vonatkozóan. Az ócenántúlon elinduló trendek jó előjelzői lehetnek a hazai változásoknak is, például abban, hogy az e-kereskedelem és a hagyományos kereskedelem aránya hogyan alakul, miként reagálnak a járvány lecsengésének időszakában akereskedők, vagyis a bérlők.

„Habár a legújabb kutatás az amerikai piacokra koncentrál, most, amikor a társadalmak Európa-szerte újból megnyílnak, hasonló keresleti trendek figyelhetők meg, mint az Egyesült Államokban. Az e-fulfilment ellátási láncoknak lépést kell tartaniuk az európai online értékesítés kétszámjegyű, gyors ütemű növekedésével. Ez a növekedés a koronavírus előtti tendencia volt, a világjárvány ezt csak felgyorsította a térségben, több évvel előremozdítva az elterjedését. Csakúgy, mint az Egyesült Államokban, mi is láttuk a nemteljesítő kiskereskedők számának növekedését, de a régióban tapasztalható eltérő kereslet továbbra is támogatja az ellenálló képességet.” - mondta el Dirk Sosef, a Prologis Europe Research & Strategy alelnöke.

A logisztikai ingatlanpiacot illetően a világjárványt követő konszolidációs szakaszban pozitív trendek figyelhetők meg:

A világjárvány nyomán a kiskereskedelemben tapasztalható változások felgyorsultak. Az e-kereskedelem lefedettségi aránya 2020 első négy hónapjában gyorsabb ütemben nőtt, mint a megelőző évtizedben. A „maradj otthon” gazdaság hatására az Egyesült Államokban az e-kereskedelem piaci lefedettsége a 2019. év végi 15%-hoz képest 2020 áprilisában már a 25%-ot is meghaladta, azaz a korábbiakhoz képest több évet ugrott előre. A Prologis Research becslése szerint a járványt megelőző mindössze 16,9%-os előrejelzéssel szemben a lefedettség a teljes 2020-as évet tekintve 20% közelében alakul.

A világjárványt követő időszakot illetően a rugalmas ellátási láncok iránti fokozódó igény valószínűsíthetően növelni fogja a használat intenzitását az e-kereskedelemben és a hagyományos kereskedelemben érdekelt ügyfelek esetében is. A 2019. évi adatok szerint az e-kereskedelem a hagyományos kereskedelemben szükséges logisztikai alapterület több mint háromszorosát igényli.

Az utóbbi időszak során csődöt jelentett kereskedők a logisztikai kereslet igen kis hányadát képviselik; disztribúciós központjaik a sűrűn lakott központoktól távolabb találhatók. Ezek a kereskedők együttesen mindössze 20 bázispontnak megfelelő részt képviselnek az USA logisztikai ingatlanpiacának teljes alapterületéből.

A kiskereskedelmi ügyfelek a logisztikai ingatlanpiacon jelentkező teljes kereslet kb. 40%-át teszik ki. E kategórián belül a hagyományos, illetve az online kiskereskedelem a kereslet mintegy 60–70, illetve 30–40 százalékának felel meg. A kiskereskedelmi szegmensen belüli növekvő kereslet mellett az e-kereskedelemre való átállás a logisztikai kereslet B2B szegmenseiben – többek között a csomagszállító és a papíripari/csomagolási szolgáltatók körében – is növeli a keresletet.

A Prologis-portfolión belül a bérleti ajánlatok az április-májusi időszakban nagyjából a raktárhelyiségek iránti folyamatos keresletnek megfelelően éves összehasonlításban – méret szerint kiigazítva – kb. 5,4%-kal nőttek.

Az ügyfelekre jellemző legfontosabb ágazatok közül májusban a szállítási ágazat szereplői jelezték a legmagasabb aktivitást, míg a szolgáltatás-orientált válaszadók továbbra is rekord alacsony szintű aktivitásról számoltak be. Mivel a legtöbb cég változó kapacitás mellett, de működik, a kihasználtsági arány magas, és az aktivitási szint emelkedik, a logisztikai ingatlanok után fizetett bérleti díjak szintje –a szokásos összeg több mint 95%-a – májusban is meghaladta az összes többi ingatlantípusra jellemző díjak mértékét.

Könnyen előfordulhat, hogy az ügyfeleknek rövid idejük marad rá, hogy kihasználják a kedvezőbb logisztikai ingatlanpiaci feltételek nyújtotta lehetőséget. A javuló IBI pontszámok is jelzik, hogy a logisztikai ingatlanok felhasználói gyorsan visszaállhatnak a növekedési pályára, az e-kereskedelem pedig valószínűsíthetően az újranyitást követően is alapvető szerepet játszik majd a bevételtermelésben. A kiskereskedelemben tovább folytatódhat a kreatív rombolás, és egyes piaci szereplők esetében a logisztikai ingatlanokhoz való hozzáférés nehézsége miatt – különösen a legélénkebb kereslettel jellemzett helyeken – a csökkenő piaci részesedést az árbevétel emelkedése sem kompenzálja. A kiskereskedelmi ágazat jelentős része valószínűsíthetően a nagyobb helyigényű e-fulfilment műveletek irányába mozdul majd el.

