Elképesztő épületet terveztek az ausztrál nagyvárosba (videó)

Sydneyben épülhet fel a világ legnagyobb hibrid rönkfa épülete, amelyről egy vidót is bemutatott az építtető, Atlassian szoftvercég. A központi pályaudvar mellé tervezett 40 emeletes épület a vállalat székhelyeként fog szolgálni - írja a The Sydney Morning Herald

A szoftvercég a világ legmagasabb hibrid rönkfa épületét tervezi felépíteni az ausztrál városban, Sydneyben. Az Atlassian New York-i építészeket bízott meg, hogy az ausztrál BVN-nel közösen tervezzék meg az épületet. A már első ránézésre is egyedi, 180 méter magas épület a tervek szerint 2025-re készülhet el és 100 százalékban megújuló energiát fog használni. Emellett az épület anyagai is fenntarthatók, hiszen a betont és acél tartószerkezeteket rönkfákkal helyettesítik, ami a tervezők szerint 100 évnyi élettartamot biztosít.

Bár a járvány miatt ennél a szoftvercégnél is elterjedt a home office gyakorlata, a cégvezető úgy véli, hosszú távon szükséges egy minőségi iroda, ahol a munkavállalók időről időre találkozhatnak egymással.

Címlapkép forrása: Getty Images