A vírus után az önkormányzat is egy hatalmas gyomrost adott a bulinegyednek

Tegnap csendben elfogadta minden idők legszigorúbb csendrendeletét a hetedik kerület közgyűlése a bulinegyedben. Ennek értelmében, a meghatározott területen kívül eső VII. kerületi üzletek és vendéglátóhelyek nem lehetnek nyitva éjfél és reggel 6 óra között. De azok is csak külön engedéllyel.

Már régóta folynak az egyeztetések a bulinegyedben a szórakozóhelyek és a lakosság között, legutóbb márciusban a számoltunk be róla, hogy a kerületi munkacsoport dolgozik egy kritériumrendszeren és csak azok a vendéglátóhelyek lehetnek nyitva éjfél után is, amelyek teljesítik ezeket a pontokat.

Akkor még csak javaslatok voltak, mint például, hogy ezek a helyek este 10 és reggel 8 óra között nem végezhetnek áruszállítást, éjfél után mindenki számára szabadon használhatóvá kell tenniük a mellékhelyiségeket, közterületi alkoholfogyasztás vissza kell szorítaniuk és a zajterhelés visszaszorítása egy zajmérő eszközt is fel kell szereltetniük.

Most azonban, amikor éppen újraéledeznek a vendéglátóhelyek a VII. kerületi önkormányzat elfogadott egy igen szigorú korlátozást, amit még a járvány előtti időszkban dolgoztak ki:

Az Önkormányzat teürletén található üzletek - az 5. pontban meghatározott esetek és a szállodákban működő üzletek kivételével - 24 és 6 óra között nem tarthatnak nyitva.

A rendelet egyaránt a vendéglátóhelyként, és a boltként működő üzletekre is vonatkozik. A kivételek:

ha nincs vendéglátói tevékenység, akkor a boltok csak úgy lehetnek éjfél után is nyitva, ha este 22 és reggel 6 óra között nem árusítanak alkoholt.

a vendéglátóhelyeknél pedig Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út - Károly körút által határolt területen belüli (ideértve az Erzsébet körút mindkét oldalán lévő épülettömböket) üzletek (vagyis jelen esetben kocsmák, bárok, szórakozóhelyek) csak akkor lehetnek nyitva ha arra külön engedélyt kérnek az önkormányzattól.

Az adott területen belüli vendéglátóhelyeknek a kérelem benyújtásához lényegében azokat a kritériumokat kell teljesíteni, amiről már korábban beszámoltunk, többek között: nem engedhetik a vendégeknek, hogy kivigyenek az utcára szeszesitalt, biztosítani kell a nem vendégek számára is ingyenesen a mellékhelyiség használatát, nem végezhetnek göngyölegmozgató tevékenységet 22 és reggel 6 óra között, mérniük kell a zajszintet egy erre meghatározott eszközzel, takarítaniuk kell az utcát, nem adhatnak műanyagpohárban italt.

A bejelentett intézkedések nagyon megosztóak és komoly vita is zajlik a háttérben. Amikor elindultak az egyeztetések és megjelentek az első javaslatok a kritériumrendszerrről, a Night Mayor BUD nevű egyesület (akik a bulinegyedben a lévő helyzetet akarták megoldani, konszolidálni) még a támogatását is kifejezte, mondván, hogy először született Budapesten olyan döntés, amelyben nem minden szolgáltatót egy kalap alá véve szabályozzák az éjszakai nyitva tartást. Németh G. Dániel, a Night Mayor BUD egyesület szóvivője most közösségi oldalán úgy fogalmaz:

Lakosság nyomására a hetedik kerület közgyűlése elfogadta minden idők legszigorúbb CSENDRENDELETét a bulinegyedben. Mi értelme van egy március előtti, konszenzusosnak mondott tömegturizmusra tervezett ilyennek, csak a jóisten tudja. De talán még ő se.

A korlátozások ütemezése abból a szempontból biztosan meglepő, hogy ebben az időszakban befagyott a vendéglátóhelyek forgalma, és éppen most kezdenek újra kinyitni, másrészt, most még egy darabig vélhetően a budapesti turizmus sem fog úgy prosperálni mint eddig. A vírus után most az önkormányzat is egy újabb ütést mért a bulinegyedre.

Címlapkép: Getty Images