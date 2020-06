Komplex bűnmegelőzési projekt indul az alföldi településen

A „Safecity 2. - Építsd a biztonságot!” című, 2020 tavaszán kezdődő és 2021 májusáig tartó projekt keretében első körben az Egyesület szakemberei készítenek egy felmérést, amely bemutatja település aktuális biztonsági helyzetét, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetét. A felmérés eredményeképp elkészülő tanulmány interjúkból, online kérdőívekből származó, valamint a szakértők helyszíni vizsgálatai során összegyűjtött adatokat rendszerezi majd. Az önkormányzat rendelkezésére bocsátott tanulmány lehetővé teszi annak megismerését, hogy milyen cselekmények, jelenségek zavarják lakosaink mindennapi életét, milyen tényezők hatnak negatívan vagy éppen pozitívan a biztonságra és az élhetőségre.

A felmérés elkészültét követően az Egyesület munkatársai lakossági fórumokat, workshopokat tartanak majd és a lakossággal együtt beszélik át, hogy a településnek vannak-e olyan közösségi terei, utcái, ahol esetleg kisebb beavatkozásokkal, környezeti átalakítással jobban biztosítható lenne a biztonság és az élhetőség. Az összejöveteleken felmerülő ötletek és tervek megvalósításába a lakosokat is bevonják.

Az Egyesület a fentieken túl bűnmegelőzési foglalkozássorozatot indít az általános iskolában is, ahol a legnagyobbakkal, így a 7. és 8. osztályosokkal beszélnek át több, fiatalokat érintő aktuális témát (például iskolai zaklatás, lopás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás). Ezek közül is kiemelt jelentőséget fog kapni az épített környezet szerepe a bűnmegelőzésben, így a fiatalok elsajátíthatják, hogy miként lehet nagyobb biztonságot elérni a körülöttük lévő környezet alakításával. A projekt végrehajtásához szükséges forrást az Egyesület, az általa elnyert pályázati költségkeret terhére biztosítja.

Tavaly júniusban a Portfolio által szervezett Future City konferencián a BEVE elnöke, Dallos Endre is megszólalt, aki az 5G technológiák indulása kapcsán hívta fel a figyelmet arra, hogy a technológiával akkor tudunk hatékonyan tervezni, ha az emberek magukénak érzik a várost és biztonságban érzik magukat. Éppen ezért hozták létre a településbiztonsági felmérést, ami megadja a beavatkozási pontokat, de ehhez jól kell tudni mérni. Még a legnagyobb lakásfejlesztéseknél is előfordul, hogy elmarad a hatástanulmány, így nincs meg a kellő infrastruktúra fejlesztése, de ugyanez önkormányzati szinten is probléma, amikor nincsenek szimulációk csak ad hoc módon történő fejlesztések - hívta fel a figyelmet a szakember.

Címlapkép forrása: Getty Images