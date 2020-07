Valóban eltűntek az Airbnb-s lakások a piacról? - Itt az igazság

A pontos számokat az Airbnb statisztikáit feldolgozó AirDNA adatbázisából vettük, ahol a kiadó lakások területi eloszlása mellett számos erre vonatkozó statisztika megtalálható. Többek között megtudhatjuk, hogy mekkora, milyen felszereltségű lakásokat adnak ki az egyes kerületekben, sőt azt is megnézhetjük, hogy átlagosan mennyit fizetnek a bérlők a lakásokért.

Lakás Konferencia 2020 Szeptember 10-én újra találkozik a szakma a New York Palace-ban megrendezésre kerülő Lakás Konferencia 2020-on, ahol a lakáspiac jövőjével foglalkoznak a szakértők.

Hol vannak a kiadó lakások?

Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban eltűntek-e a lakások a piacról. A számok azt mutatják, hogy bár most 30-50 százalékkal kevesebb lakás van a piacon mint tavaly ilyenkor, sokan bíznak abban, hogy ha idén nyáron nem is, de az utána következő időszakban erősödi fog a turizmus. Egy több lakást is bérbeadó tulajdonos például a Portfolio megkeresésére elmondta, hogy először ő is elgondolkodott, hogy átáll hosszútávú kiadásra, azonban annyira alacsony áron tudta volna csak bérbe adni a lakást, hogy egyelőre inkább kivár, és ha az év második felében kicsit is erősödni fog a turizmus, akkor is jobban jár, mint beszüntetni az Airbnb-t és nyomott áron hosszabb távra kiadni a jó helyen lévő belvárosi lakásait. Feltehetően sokan gondolkodnak így, amit az Airbnb oldalán jelenleg hirdetett 10 ezer budapesti lakás is megerősít. A címben feltett kérdésre tehát a válasz az, hogy nem, az Airbnb lakáshirdetései nem tűntek el, és a kerületek részaránya sem változott sokat.

Továbbra is a VII. kerületben hirdetik a legtöbb lakást, közel 3000-et, amit a VI. és az V. kerület követ mindegyikben több mint 1500 lakással. A VIII. és a IX. kerülettel kiegészítve elmondható, hogy ez az öt belvárosi kerület adja az Airbnb-n hirdetett lakások budapesti kínálatának 80 százalékát.