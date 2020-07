Megszólalt a VII. kerület polgármestere: elsőrendű feladat, hogy ne legyen többé bulinegyed

Múlt héten számoltunk be róla, hogy nem sokkal a szórakozóhelyek újranyitását követően egyik napról a másikra a hetedik kerületi önkormányzat elfogadta azt a csendrendeletet, amit még év elején dolgoztak ki a bulinegyedben lévő állapotok rendezésére. Ez alapján minden vendéglátóhelynek és boltnak be kell zárnia éjfélkor, amennyiben nem felel meg a megadott, - főleg a kisebb vendéglátóegységeknek nehezebben teljesíthető - kritériumoknak. Most a kerület polgármestere, Niedermüller Péter a Józsefváros Újság kérdéseire válaszolva elmondta, hogy mit szeretnének elérni a szigorú szabályozásokkal.