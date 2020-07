Valami készülőben van a szinte már elfeledett gellérthegyi sikló körül

Újabb löketet kaphat a már hosszú évek óta ígért gellérthegyi siklóprojekt. Az elmúlt hónapokban nemcsak a főpolgármester nyilatkozott pozitívan a projektről, de egy építőipari nagyvállalkozó is bekerült a projektcég tulajdonosai közé - írja a 24.hu.

Még 2018-ban foglalkoztunk vele, hogy mégis megépülhet a 2004-ben elindított gellérthegyi siklóprojekt, hiába voltak azonban részletes tervek, mint például, hogy:

a sikló a Hegyalja út elejétől indulna és a Citadella sétánynál lenne a másik megállója,

egy pálya lenne, középen egy kitérővel és az Orom utca vonaláig a föld alatt futna, onnantól pedig a földfelszín felett,

a hegy aljában a megállónál egy buszparkolót is kialakítanának,

a korábbi tervek alapján két kocsit vásárolnának, amelybe egyszerre 40 ember fér be és a menetidő 72 másodperc lenne,

végül nem történt érdemi előrelépés a beruházásban. Most a 24.hu információi szerint pár hete egy új, fajsúlyos tulajdonos jelent meg az évek óta ígért, ám az építési fázisba eddig el nem jutó gellérthegyi sikló projektcégében. A Gellérthegyi Sikló Kft.-ről van szó, amelyben 25 százalékkal kisebbségi tulajdonos a Budapesti Közlekedési Központ Zrt., míg 75 százalék a Sikló-Beruházó Kft.-é, az utóbbi cégben tűnt fel május végén egyelőre kisebbségi tulajdonosként a Gellért Hill Experience Kft., Kreinbacher József egyszemélyes cége.

A projektről májusban Karácsony Gergely főpolgármester is pozitívan nyilatkozott, mint mondta "a Gellért-hegyről a turistabuszokat ki kell tiltani, és valamilyen siklót kell építeni". Az I. kerületi polgármester Naszályi Márta is arról számolt be, hogy támogatnák a projektet, azonban három feltételt állított fel, eszerint a kerület azt szeretné, hogy a sikló kiváltsa a Gellért-hegyre felmenő turistabuszokat; valamint a kivágott fákat szeretnék, ha pótolnák, harmadrészt pedig ellenzik, hogy parkoló épüljön a Rác Fürdő mellett a turistabuszoknak, helyette csak leszálló-felszálló állomás kialakításába egyeznének bele.

A lap szerint a beruházó benyújtotta az építési engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmét, ehhez a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását is kérte, így a jelenleg érvényes szerződés aktualizálása után ismét felbukkanhat a lehetősége, hogy megépüljön a gellérthegyi-sikló.

Címlapkép: MTI Fotó/Nagy Zoltán