Évekig vártunk rá, végre elkészült - Így néz ki a Millenáris új parkja felülről (videó)

Évek óta vártuk, hogy elkészüljön a Millenáris Park bővítése, melynek részeként a Margit körút - Fény utca - Kis Rókus utca által határolt terület egy parkká alakult át. A bevásárlóközpont melletti vertikális zöldfal miatt már korábban is egyre látványosabb volt a projekt, ezúttal azonban egy drónvideó segítségével nézhetjük meg a szinte teljesen elkészült parkot.

A Millenáris Parkot 2001-ben adták át az egykori Ganz gyár helyén, a Mammut melletti rész felújításáról azonban csak az utóbbi években született döntés. Az üresen álló romos épületek és a volt Gazdasági minisztérium bontásáról 2013-ban döntöttek és két évre rá el is kezdődött az építkezés. Ennek eredményeként a Fény utca érintett szakaszának gépjárműforgalmát a Kis Rókus utca felé a föld alatt vezették el, így a Marczibányi tértől a Margit körútig egy egységes park jöhetett létre. Az építkezés az eredeti tervekhez képest csúszott ugyan, de mostanra lényegében elkészült a park, amit most a Szeretlek Magyarország.hu videóján is megnézhetünk.

Címlapkép forrása: MTI / Balaton József