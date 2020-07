Itt a nagy nyaralókörkép - Ennyiért vehetsz saját nyaralót az ország különböző részein

Fonyód környékén megháromszorozódtak a lakó- és üdülőingatlanárak az elmúlt tíz évben, és a Balaton-parton átlagosan is majdnem kétszeresére emelkedtek, miközben a Velencei-tónál 50 százalékkal, a Tisza-tónál pedig 9 százalékkal nőttek – derült ki a Takarék Index elemzéséből. A Balaton és a Tisza-tó között már több mint négyszeres az átlagos árkülönbség. Míg több Balaton-parti településen félmillió forint feletti, addig Poroszlón 70 ezer forint az ingatlanok átlagos négyzetméterára.

Tavaly lassult a lakó- és üdülőingatlanok drágulása a kiemelt üdülőkörzetekben, hasonlóan az országos lakásárak megtorpanásához. A legnagyobb áremelkedés (23 százalék) a Tisza-tó környékét jellemezte 2018-ról 2019-re, amit a Velencei-tó-Vértes üdülőkörzet követett (20 százalék). A legkevésbé a Sopron-Kőszeghegyalja környékén, valamint a Mecsekben és Villányban változtak az árak (10 százalék).

Az átlagos fajlagos lakóingatlan- és üdülőárak alakulása együtt Magyarország kiemelt üdülőkörzeteiben (mozgóátlaggal számolva) 2008=100 (Forrás: Takarék Index

A Takarék Index elemzői a korábbi évektől eltérően most együtt vizsgálták az üdülőkörzetekben a lakóingatlanok és az üdülők árát. Összesítésük szerint az üdülőövezetek közül továbbra is a főváros a legdrágább, ahol átlagosan több mint 600 ezer forintot kellett fizetni tavaly négyzetméterenként. A második helyen a Balaton és környéke állt több mint 400 ezer forintos átlagárral, melyet a Dunakanyar, illetve Sopron-Kőszeghegyalja környéke követett. A jelentős drágulás ellenére továbbra is a Tisza-tó számított a legolcsóbbnak, ahol mintegy 100 ezer forintos átlagáron lehetett ingatlanhoz jutni.

Tíz év alatt megduplázódtak az árak

Az elmúlt tíz évben a budapesti üdülőövezetben emelkedtek a leginkább az ingatlanárak, tíz év alatt több mint megkétszereződtek. Majdnem a duplájára növekedtek Sopron-Kőszeghegyalja környékén, a Balatonnál pedig 80 százalékos növekedés ment végbe. Eközben a Tisza-tó környékén csak 9 százalékkal kellett többet fizetni a lakó- és üdülőingatlanokért tavaly, 2009-hez képest. Ez azt jelenti, hogy nyílik az árolló a Balaton és a Tisza-tó között: míg 2009-ben átlagosan valamivel több, mint két és félszeres, addig tavaly már több mint négyszeres volt az átlagárak különbsége, a Balaton javára.

A Balatonnál a siófoki járás parti része számított a legdrágábbnak 2019-ben, a második helyen a balatonfüredi járás parti része, míg a harmadikon a fonyódi parti része állt,

ezekben a térségekben 510-560 ezer forint között mozogtak a tipikus négyzetméterárak.

A parthoz közelebb eső részek közül a marcali járás számított a legolcsóbbnak (200 ezer forint).

A 2019-ben gazdát cserélt lakó- és üdülőingatlanok medián fajlagos ára a Balatonnál az egyes járások part menti és parttól távolabbi részei esetében (A Balatonalmádi járás parttól távolabbi része esetében a 2018-as ár van feltüntetve, Forrás: Takarék Index)

A Balatonnál 2009 és 2019 között a fonyódi járásban drágultak legnagyobb mértékben a lakóingatlanok és az üdülők átlagos árai, megháromszorozódtak, de szintén jelentős volt az árnövekedés Balatonfüreden és környékén (179 százalék). A marcali járásban viszont az elmúlt tíz évben csak negyedével nőttek átlagosan az árak.

Az üdülőkörzetekbe tartozó települések közül a legdrágábbak a Balaton mellett találhatóak, az élen Balatonlelle, Siófok, Zamárdi, Alsóörs, Balatonfüred és Balatonalmádi állt. A legolcsóbban pedig a Tisza-tó mellett lehet ingatlant vásárolni, töredékáron a Balatonhoz és a Velencei-tóhoz képest.

Az elmúlt tíz évben a Balaton mellett található települések közül nagyon sok esetében kiemelkedő áremelkedés volt megfigyelhető, különösen a Tisza-tó mellettiekhez képest. A legnagyobb áremelkedés a medián fajlagos árakkal számolva Balatonlellét és Balatonalmádit jellemezte, ahol 200 százalék fölötti növekedés volt megfigyelhető, szemben a Tisza-tónál mérhető kevesebb mint 30 százalékkal.

Egymillió feletti négyzetméterárak

Az utóbbi időben a Balaton-part jelentős fejlesztések helyszíne. Az Eltinga vidéki újlakás-adatbázisa alapján a több mint tízlakásos projektekben jelenleg 2300 lakás épül, vagy kezdődik hamarosan az építése, ezek közül ezer lakás még szabad.

Az árak meglehetősen nagy különbségeket mutatnak, nemcsak az számít, hogy mely település ad otthont a fejlesztésnek, hanem számít a távolság a parttól, és a beruházás által kínált szolgáltatások is. Jelenleg a legdrágábban új lakáshoz jutni az átlagos árak alapján Balatonbogláron lehet, de Szántódon, Balatonfüreden, Alsóörsön, Balatonszemesen, Csopakon és Zamárdiban is találni egymillió forint feletti négyzetméterárat. A legolcsóbban új lakást vásárolni ma a Balatonnál Vonyarcvashegyen lehet az elérhető áradatok alapján, de mostanra ott is 600 ezer forint felett van az átlagos négyzetméterár.

Címlapkép forrása: Getty Images