Ez lehet a Váci úti irodafolyosó új konkurenciája (térkép)

A Váci úti irodafolyosó mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a Dél-pesti régióra is a hazai irodapiacon - derül ki az Eltinga és a WING kutatásából. A következő évekre a fővárosba tervezett 800 ezer négyzetméter irodaterület fejlesztését lelassíthatja a járvány miatt kialakult helyzet, de a gazdaság talpra állása után a jelenleg több mint 3 millió négyzetméternyi modern bérirodaterület több, mint ötödével újulhat meg a következő években.

A korábbi években a Váci úti irodafolyosó volt a fejlesztések egyik kiemelt helyszíne, azonban a beruházásra alkalmas területek fogyatkozásával a fejlesztők és bérlők egyre inkább keresik az alternatív helyszíneket. Ennek eredményeképp egyre nagyobb figyelem irányul a dél-pesti régióra, amit jól mutatnak az utóbbi idők projektindításai is és az ide költöző nagyobb cégek.

Az egykori ipari, majd rozsdazónából intenzív városi területté és zöldterületekké átalakuló kerületben hely még bőven van a fejlesztésekre, de már számos olyan beruházás is megvalósult, melyek kritikus tömeget elérve további lökést jelenthetnek a projekteknek. Bár közel 1 millió négyzetméternyi irodaterülettel még így is a Váci úti irodafolyosó a legnagyobb alpiac - és ez pár év alatt nem is fog megváltozni - de mindenképpen érdemes figyelni a Budapest többi részén zajló fejlesztésekre is.

