Elképesztő tetőteraszok Budapest felett (képek)

A világon sok olyan város van, ahol az épületek tetején előszeretettel alakítanak ki teraszokat, hogy azok közösségi térként szolgáljanak az ott lakók számára. Budapesten ennek kevésbé van hagyománya, de az utóbbi években nálunk is egyre több helyen találunk éttermeket, bárokat, sőt elvétve medencéket is a belvárosi épületek tetején, ráadásul az új építésű társasházaknál is vannak példák arra, hogy az épület tetején, közösségi térként, tetőteraszt alakítsanak ki. Az alábbiakban ezek között keresgéltünk és a legjobbakat egy galériában gyűjtöttük össze.

A belvárosi épületek között sétálva kevesen gondolják, hogy egy-egy épület akár egy panorámás éttermet vagy egy medencét is rejthet a tetején. Noha a mostanában épülő lakásoknak szinte kötelező eleme a terasz, a tetőterasz még mindig ritkaságszámba megy Budapesten. A nagyvárosokban ráadásul a zöldfelületek is különösen értékesek, hiszen amellett, hogy tisztítják a levegőt, az adott környezet mikroklímáján is sokat javítanak, ami főleg a nyári kánikulában érezhető. Ezúttal a budapesti tetőteraszok között nézelődtünk a Google Maps segítségével.

A képeken jól látszik, hogy kereskedelmi és lakóépületek tetején a XI., a XIII. és a XIV. kerületben is találunk panorámás, sok esetben medencével is rendelkező tetőteraszokat, a belvárosban pedig egyre gyakoribb megoldás, hogy szállodák tetején alakítanak ki éttermet vagy bárt. A galéria utolsó három képe is ezt bizonyítja, amelyeken egy Dohány utcai szálloda medencés tetőterasza, egy Hold utcai szálloda helikopterleszállóból átalakított tetőterasza és egy Bazilika melletti szállodához tartozó skybar látható. Az épületek tetejében rejlő lehetőségeket azonban a lakásfejlesztők is kezdik felfedezni.

Tetőterasz: nemcsak hangulatosabb, értékesebb is lesz tőle a lakás

Amellett, hogy a teraszos lakások hangulatosabbak, értékesebbek is mint a terasz nélküli társaik. Hatványozottan igaz ez azokra az épületekre, amelyeknek a tetején alakítottak ki teraszt, hogy az az ott lakók közösségi tereként szolgáljon. Egy panorámás, növényekkel beültetett tetőterasz a nyugalom szigetét jelenti a zsúfolt nagyvárosban, ami tökéletes rekreációs helyszín az ott lakók számára.

Ma már szinte alapkövetelmény, hogy az új építésű lakásokhoz tartozzon valamekkora terasz. A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint a budapesti új építésű lakások 80 százaléka rendelkezik terasszal, noha kimondottan tetőterasz még mindig nagyon kevés projektnél jelenik csak meg, pedig egy közösségi tetőterasz sok esetben a lakás értékét és eladhatóságát is növeli.

A korábbi gyakorlattal szemben szerencsére már vannak biztató, új lépések a fejlesztők oldaláról is. Vannak néhányan, akik felismerték ennek a térnek a potenciálját és értékét, éppen ezért a tetőteraszokat közösségi térként, az épület összes lakója számára elérhetővé teszik.

Metrodom City Home



A Metrodom fejlesztésében álló City Home utolsó, L-M üteme kellemes hangulatú belső parkokat, valamint igényes és nagyvonalú lobbyt rejt magában, de valódi különlegességét az épületek tetején kialakított grillező-, illetve napozóterasz, és a klubház adja. A tetőterasz tökéletes helyszínt nyújt a kikapcsolódáshoz és feltöltődéshez, nem is szólva a nem mindennapi látványról, amely elénk tárul, amikor körbenézünk.

Bár a fent említett megoldások még különlegességnek számítanak a budapesti fejlesztések között, remélhetőleg a jövőben egyre több lakásprojekt esetében élnek majd ennek a lehetőségnek a kiaknázásával. Egy társasházhoz tartozó tetőterasz, különösen a belváros közelében mindig is ritka kincs lesz, ami a lakás értékében is tükröződni fog.

