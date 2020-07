Ilyen ultramodernek lesznek az új magyar kórházak? Ezek a külföldi példák előttünk (képek)

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt években a globális egészségügyi építészeti piac jelentős növekedésnek indult, az előrejelzések szerint a fejlődés folyamatos marad a jövőben is. Jelenleg az új, globális kiskereskedelmi ingatlanügyletek 40%-a orvosi létesítményekre vonatkozik. A piac mérete 2017-re elérte a közel 6 milliárd dollárt, 2025-re ez meghaladhatja a 8 milliárd dolláros határt is. A Paulinyi & Partners építészeti cégcsoport egészségügyi tervezésért felelős projektigazgatói összegyűjtötték a legfontosabb európai kórházépítészeti trendeket. Van, ahol bölcsőde és óvoda is van a dolgozók gyerekeinek, könyvtár a betegeknek, és gyakorlatban is tesznek azért, hogy a gyógyuláshoz legyen kellő mennyiségű napfény, zöldfelület és közösségi terek.