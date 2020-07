Úgy berobbantak az irodaépítések, hogy a járvány évében akár egy 10 éves csúcs is megdőlhet

A múlt heti BRF irodapiaci jelentésébő l kiderült, hogy a budapesti irodapiac fundamentumai továbbra is erősek, a kihasznált területek bővülése folytatódott, ugyanakkor a kereslet visszaesése miatt az üresedés enyhén növekedett 1,1 százalékponttal így 7,3 százalékon áll 2020 második negyedévében. Az Eston elemzése szerint az év további részében hozzávetőleg még 100 ezer négyzetméternyi irodaátadás várható, ezzel akár az elmúlt tíz év fejlesztési rekordja is megdőlhet. Az aktuális átadásokat tekintve továbbra is a Váci úti régió áll a fejlesztők figyelmének középpontjában.