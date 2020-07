Acora néven új ingatlanos szövetség jött létre

Szakmai szövetséget alapítottak a magyar tulajdonban lévő, üzleti ingatlanokkal foglalkozó vállalkozások ACORA néven, a szervezet MTI-hez eljuttatott keddi közleménye szerint a legfontosabb cél, hogy edukálják a nagyközönséget a kereskedelmi célú ingatlanokkal és bérleményekkel kapcsolatban, illetve tájékoztassák a gazdasági élet szereplőit a várható ingatlanpiaci változásokról.

Az Alliance of Commercial Real Estate Advisors (ACORA) alapító tagjai: az AN Limited Kft., a Citireal Kft., a Grifton Property Kft., a Property Solution Group Kft. és a REscon Kft. A szövetség szeint a koronavírus-járvány jelentősen átalakítja mind az iroda, mind az ipari, kereskedelmi ingatlanok piacát, a home office térnyerése miatt az irodai munkavégzés jelentősége csökken, a kapcsolattartást szolgáló terekre viszont nagyobb lesz az igény. Emellett a kötelező távolságtartás jóval kevesebb munkaállomást engedélyez ugyanannyi négyzetméteren, mint korábban.

Property Market RELOADED 2020 Töltsük újra együtt a hazai ingatlanpiacot élettel, üzlettel, tapasztalattal szeptember 10-én a Property Market RELOADED konferencián.

Az ipari és logisztikai ingatlanok területén bővülésre számítanak. Megnő a rugalmas logisztikai szolgáltatások és a raktárak iránti kereslet, amelyek száma már most is véges, így újabb jelentős beruházások várhatóak a közlemény szerint. Hozzáteszik, hogy sok multinacionális cég a gyártás Európába való visszatelepítésében gondolkodik, ami szintén új lehetőséget biztosít a közép-kelet-európai régiónak, így Magyarországnak is.

Kiemelték, hogy az ingatlanbefektetések, eladási tranzakciók piaca nem fagyott be a lakáspiachoz hasonlóan, és bár több befektető is kivár a járvány okozta bizonytalanság miatt, már megjelentek azok a szereplők is, akik az újonnan adódó lehetőségekre vadásznak. Ugyanakkor a piacon nem tapasztalható, hogy megjelennének új, kedvező árú ingatlanok bedőlt hitelek vagy csődök miatt.