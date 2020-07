Szombattól közösségi térré alakítják az Andrássy út melletti szervízutak egy részét

A VI. kerület önkormányzata is forgalomcsillapító intézkedéseket vezet be, nagyjából arra az időszakra, amit korábban már a VII. kerületi önkormányzata is beharangozott. Terézvárosban augusztus 1. és október 18. között lezárásra kerülnek az autósforgalom elől az Andrássy út Rózsa utca és Vörösmarty utca közötti szervízútjai. Az autósok máig hozhatják el onnan a parkoló gépjárműveket - írja Terézváros a közösségi oldalán.