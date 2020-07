A Nemzetközi Beruházási Bank ad hitelt a szántódi luxushotelre

Több mint 9,8 milliárd forintos hosszú lejáratú hitelkeretszerződést írt alá a Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. közlése szerint a közvetett tulajdonában álló Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft. az általa Szántódon fejleszteni kívánt ötcsillagos hotel és élménypark finanszírozása érdekében ma hosszú lejáratú beruházási hitelkeretszerződést írt alá a Nemzetközi Beruházási Bankkal 9,841 milliárd forint összegben.

Kereskedés APPENINN-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

A hitelkeret három részből áll, az A hitelkeret 7 779 559 232, a B hitelkeret 861 222 452, a Rulírozó hitelkeret pedig 1 200 000 000 forint összegű - közölte a társaság a BÉT honlapján.

Az Appeninn közlése szerint a terveknek megfelelően halad a "koloniális hangulatú", ötcsillagos kategóriájú családi szálloda fejlesztése. A Szántódon épülő, BalaLand elnevezésű családi szálloda fejlesztési munkálatai az elmúlt hónapokban bekövetkezett, az építőipart is erősen érintő lassulás ellenére is folytatódtak, így a nyár végére a mélyépítési munkálatok le is záródhatnak. Ezzel párhuzamosan pedig ugyancsak a nyár végén kezdetét veheti a mintegy 5,5 hektáros területen elterülő fejlesztés részeként megvalósuló, a „80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal” utazásra építkező, tematikus játékelemeket bemutató élménypark építése is.

Az élményszálloda-projekt idén júniusban került az Appeninn Nyrt. tulajdonába – két másik vidéki turisztikai ingatlanfejlesztési projekttel együtt –, miután az ingatlanpiaci társaság megvásárolta a Dreamland Holding Zrt. 75 százalékos részesedését a Szepesi család bizalmi vagyonkezelőjeként eljáró Szepard Kft.-től.

A tervek szerint 2022-től üzemelő szálloda mindamellett, hogy nagy mértékben támogatja majd a térség minőségi szálláshely kínálatát, közvetlenül több mint 100 új munkahelyet teremthet a térségben, illetve jelentős adóbevételekkel járulhat hozzá a balatoni régió fejlesztéséhez - olvasható többek között a közleményben.

Címlapkép: Shutterstock