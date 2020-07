Térképen is megnézheted, hogy hol lesz pontosan a budai fonódó villamos új szakasza

Egy tegnapi kormányhatározatban megjelent a budai fonódó villamos új szakaszára vonatkozó beruházás terv, melynek értelmében egy 2,8 kilométeres villamosvonalat építenek a Szent Gellért tértől, a rakparton végig, egészen a Kopaszi-gátig. Vitézy Dávid közösségi oldalán még több részletet elárult a projektről, illetve arról is, hogy mikor indulhat el a kivitelezés és merre fog pontosan menni az új vonal.

A Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton az új villamosvonal kiépítésére vonatkozó beruházás részletei és térképek is szerepelnek Vitézy Dávid posztjában. Ahogy írja, a tervezés során kiemelt cél füves vágányok kiépítése, az útszakaszon található lehető legtöbb fa megmentése és a villamosnak a Déli Körvasút terveihez és új Nádorkert vasúti megállójához való illesztése, ahogy a folytonos rakparti kerékpárút megtartása is.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 31. Jöhet a Kopaszi-gáthoz a budai fonódó villamos

A tervezési munkákat Fürjes Balázs kormánybiztos felügyeletével a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) végzi majd, a BKK-val együttműködésben.

A kivitelezési munkák elindításáról és a finanszírozásról aFőváros és a Kormány közös fejlesztési testülete, a tervek elkészülte és engedélyeztetése után fog dönteni, ez körülbelül másfél év múlva esedékes.

Lakás Konferencia 2020 Újabb részleteket is megtudhat a kormány megfizethető lakásprogramjáról szeptemberben a Lakás Konferencián.

Mik az előzetes tervek?

A Budai fonódó villamoshálózat az óbudai 17-es villamos két irányú meghosszabbításával jött létre, egyrészt a Margit körút - Széll Kálmán tér - Alkotás utca felé (17-es), másrészt az új Margit híd alatt induló szakaszon a Batthyány tér felé a rakparti vonalakkal összefonódva (19, 41).

"A tervezett vonalhosszabbítás a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakpart és a Pázmány Péter sétány mentén tárja fel az egyetemi negyedet és az Infoparkot, majd a Dombóvári útra befordulva belvárosi kapcsolatot nyújt a Kopaszi-gáti közparknak és a mellette épülő új lakó- és irodanegyednek is. Itt átszállási lehetőség jön létre a meglévő 1-es villamos és a közeljövőben kiépülő Nádorkert vasúti megállóhely felé is. Az új vonalszakaszról a Szent Gellért téren kapcsolat nyílna északra a 19-es, 41-es és 56-os vonalak felé, illetve Pestre a 47-es és 49-es vonalak felé is közvetlen összeköttetés." - írja Vitézy Dávid.

Forrás: Vitézy Dávid közösségi oldala

A térség így mind a négy (egyszer a jövőben 5) metróvonalhoz közvetlen villamoskapcsolatot kaphat. A pontos vonalhálózatról a BKK dönt majd, az előzetes tervek szerint mindkét irányba, a rakparton át Óbudára és a Szabadság hídon át a Deák Ferenc térre is indulna új viszonylat a Műegyetem rakparti ágról.

Forrás: Vitézy Dávid közösségi oldala

A budai fonódó villamos II. ütemének műszaki tartalma:

6 új akadálymentes megállóhely

2,8 km új, füvesített, kétvágányú villamospálya

a Műegyetem előtti felső rakparti szakasz rendezése, a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon korszerű forgalmi rend és városkép kialakítása

a Déli összekötő vasúti híd alatti járda és kerékpárút kibővítése, a folytonos rakparti sétány és kerékpárút megtartása

új átszállási kapcsolat a Déli Körvasútra.

Címlapkép: MTI Fotó/Juhász Gábor