Kiderült, milyen lesz a Váci út egyik legforgalmasabb csomópontjában épülő új irodaház

A Skanska mintegy 65 millió eurós befektetéssel valósítja meg Magyarországon az új budapesti H2Offices irodakomplexum első ütemét. Az irodaépület körülbelül 26 000 négyzetméter bérelhető területet kínál majd. A projekt a WELL és LEED minősítések megszerzését célozza meg - szerepel a Skanska közleményében.

Úgy tűnik a járványhelyzet sem állíthatja meg a budapesti irodapiac fejlődését. Tizedik magyarországi projektként kezdte el a Skanska a H2Offices épületegyüttes fejlesztését, az új irodaház a Fővárosi Vízművek egykori területén fog helyet kapni és három épületből áll majd, összesen 65 000 négyzetméternyi bérelhető területtel.

Az első épület nyolc emeletből és három föld alatti parkolószintből fog állni. A XIII. kerületben, a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésénél, a Váci út 23-27. szám alatt található Fővárosi Vízművek egykori 61 méteres székházának bontásával jön létre. A dán Arrow Architects által tervezett irodaépületben innovatív megoldások, parkosított közösségi terek lesznek és a multifunkcionális, a víz elemet kiemelő kert a nagyközönség előtt is nyitva áll majd.

“A H2Offices épületegyüttesével egy természetközeli munkakörnyezetet kívánunk létrehozni annak ellenére, hogy az épület a Váci út egy forgalmas üzleti csomópontjában helyezkedik el. - mondta Alexandra Tomášková, a Skanska magyarországi és csehországi üzleti tevékenységért felelős ügyvezető alelnöke.

A dupla magasságú előcsarnokot a Skanska skandináv hagyományaival összhangban alakítják ki és nagy hangsúlyt kapnak a szabadidős terek, mint például a tetőtéri futópálya, valamint a zöld teraszkertek és a járható előtető. Az épületben lesznek biciklitárolók, elektromos töltőállomások, valamint kereskedelmi egységeknek és más szórakozási lehetőségeknek is helyet fog adni a fejlesztés.

A Skanska „Care for Life Office Concept” néven új ajánlásokkal segíti a bérlőket a biztonság, a fenntarthatóság, a design és a társadalmi szempontok egyensúlyának kialakításában. Mindezt olyan technológiával támogatják, mint az érintés nélküli be- és kilépés, az intelligens parkolási rendszer, a virtuális recepció és a kártyamentes beléptetés, sőt még az irodai funkciók távvezérlése is, amihez csak okostelefonra van szükség.

A projekt a WELL és LEED Platinum minősítések megszerzésére törekszik. Az építési munkák megkezdődtek, a befejezés 2022 harmadik negyedévében várható.