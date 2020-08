A plázák új világát hozhatja el egy mostani döntés

Érdekes, bár korántsem meglepő döntésről számolt be a Yahoo Finance az Egyesült Államok kiskereskedelmi piacán. Az USA egyik jelentős plázatulajdonosa és üzemeltetője, a Simon Property Group tárgyalásokat kezdett az Amazonnal arról, hogy ingatlanjai egy részét Amazon-elosztóközpontokká alakítaná át. A megváltozott keresletre tehát már most reagálni kezdtek a piac szereplői, aminek kapcsán azt is megnéztük, hogy milyen változások várhatók a hazai kiskereskedelmi ingatlanoknál.

Az Amazon és a Simon Property a korábban a J.C. Penney és a Sears Holdings által használt kiskereskedelmi területet átalakítaná át az Amazon elosztóközpontjaivá. Egyes feltételezések szerint a tárgyalások már hónapok óta folynak, bár lehetséges, hogy a két fél végül nem tud majd megegyezni egymással.

A folyamat a kiskereskedelmi környezet változásait látva – ami egyrészt az e-kereskedelem térnyerését, másrészt az ellátás bizonytalansága elleni készletszint növelését jelenti - egyáltalán nem meglepő. A Prologis május végi felmérése szerint a kiskereskedelmi egységek a fokozott rugalmasságra való törekvés jegyében igyekeznek növelni a készletszintjeiket, amihez az elosztóközpontok kapacitását is bővíteni kell. Várakozások szerint a készletek a következő években mintegy 5-10 százalékkal növekedhetnek.

Property Investment Forum 2020 A hazai kiskereskedelmi ingatlanokkal kiemelten foglalkozunk a november 19-i Property Investment Forum 2020 konferencián. Részletekért kattints!

Becslések szerint az USA-ban a kiskereskedelmi készletszint 1 százalékos növekedése több mint 5 millió négyzetméternyi keresletbővüléssel járna a logisztikai ingatlanok piacán, az előttünk álló három évben pedig összesen 37 millió négyzetméternyi keresletbővüléssel számolnak. Az a helyzet tehát, hogy az e-kereskedelem növekedése és a magasabb készletszintek iránti igény jelentősen növelni fogja a végső fogyasztókhoz közeli logisztikai ingatlanok iránti keresletet, amit most a világ egyik legnagyobb cégének és az USA egyik jelentős ingatlantulajdonosának a lehetséges együttműködése is bizonyít.

A várakozások szerint ez főként azoknál a területeknél lesz érezhető, ahol az ellátási láncok eddig nagyon szűkek voltak. Ilyen az élelmiszer- és italkereskedelem, az elektronikai berendezések, az egészségügyi cikkek és a vegyes kiskereskedelem. A készletek ideális szintjének átértékelése tehát az e-kereskedelem általános növekedése mellett a másik oka annak, hogy növekedni fog a városi logisztikai ingatlanok iránti kereslet.

Mi a helyzet Magyarországon?

Az európai és azon belül a magyar kiskereskedelmi piac részben más mint a tengerentúli, a rá ható folyamatok azonban hasonlók. Az egy főre jutó plázaterület az Egyesült Államokban jelentősen magasabb, mint Európában, Magyarországon ráadásul még európai viszonylatban is nagyon alacsonyak a számok. Nem is csoda, ha belegondolunk, hogy Budapesten közel 8 éve egyetlen új bevásárlóközpontot sem adtak át, és a dél-budai Etele Plazan túl is inkább csak távlati tervek vannak további fejlesztésekre.

Magyarországon a 2010-es mélypont óta évi 6-7 százalékos kiskereskedelmi bővülés ment végbe, ami régiós szinten is jó eredménynek számít. A vásárlóerő bővülésével tehát a kiskereskedelem is lépést tartott, a vírushelyzet miatti korlátozások következtében viszont az idei évben megtört a korábbi lendület, noha az elmúlt hetekben már sok helyen a korábbi forgalom közelében üzemeltek a bevásárlóközpontok. Az e-kereskedelem azonban az USA mellett Európában, így Magyarországon is erősödik.

A bevásárlóközpontokat az online vásárlások erősödése miatt nem kell még temetni, a következő 5 éven még nem várható hatalmas változás – hangsúlyozta a Portfolio júniusi online konferenciáján Sipos Balázs, az Immofinanz - Stop ShopRetail Asset Managere, aki szerint az alapvető szükségletek mellett a bevásárlás már a kimozdulás miatt is egy élmény lett, így ők is és a bérlőik is bizakodók.

Szilágyi Melinda, a Diófa Alapkezelő Zrt. Asset Managere úgy fogalmazott, hogy az utóbbi időben olyanok is elindították az online kereskedésüket, akik eddig ezt nem tették, így az online vásárlók is többfelé osztódnak, de a kérdés mindig az, hogy melyik vásárlási mód a kényelmesebb, mert az lesz a népszerűbb. A bérbeadó egy keretet biztost ahhoz, hogy a bérlő értékesíteni tudja a termékét.

Tomcsányi Erzsébet, a CPI Hungary Retail Asset Management Directora is optimista, aki szerint néhány hónap alatt nem fognak megváltozni az emberek vásárlási szokásai, az impulzív vásárlások – például egy ruha vagy cipő, amit szeretünk felpróbálni ahelyett, hogy többször visszaküldenénk – továbbra is nagyrészt a fizikai üzletekben történnek.

Az e-kereskedelem tehát valószínű, hogy a koronavírus miatti erősödés ellenére sem azonnal fogja megváltoztatni a kiskereskedelmet, a folyamat azonban megállás nélkül zajlik, így ahogy a kiemelt amerikai példa is mutatja, a plázafejlesztőknek is egyre inkább el kell gondolkodniuk olyan alternatív és kiegészítő megoldásokon, amelyek az online kereskedelem erősödése esetén is profitot hoznak számukra. Ilyen a már említett városi logisztika, ami a következő években világszerte az ingatlanpiac egyik nagy nyertese lehet.

Címlapkép forrása: Getty Images