Vitézy Dávid: az M3 autópályát is tehermentesítheti a hamarosan elkészülő vasútvonal

A Budapest - Hatvan elővárosi vasútvonalának átfogó fejlesztése keretében egyre több elem közeledik a megvalósuláshoz - írja Vitézy Dávid , a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója közösségi oldalán . A fejlesztés azért is fontos, mert épp a zsúfolt és gyakran torlódó M3-as autópálya vonzáskörzetében válik versenyképesebbé a vasút, így a vasút fejlesztése még a Városliget autómentesítéséhez is hozzájárul.

Jól halad az aszódi állomás felújítása is. A Rákos–Hatvan vonalszakaszon továbbra is tart a felújítás, melynek során Aszód állomás is megújul. A Pécel és Aszód közötti szakaszon már folyamatos a vonatközlekedés. Készülnek az új pályafenntartási és biztosítóberendezési szolgálati épületek, az állomási előterek és P+R parkolók. A felújítás a NIF Zrt. beruházásában valósul meg - olvasható a MÁV közleményében.

Az elővárosi vonalak fejlesztéséről két éve a Budapest 2030 konferencián is beszélt már Vitézy Dávid, amikor kiemelte, hogy jelenleg igenis számít, hogy az emberek tömegének időmegtakarító infrastruktúrát tudnak létrehozni, megtakarítva az ingázás költségeit az új építésekkel és fejlesztésekkel.

A Budapest 2030 fejlesztési program részletes terveiről már több cikkünkben is írtunk, a legfontosabb irányok és célok az alábbi cikkekben olvashatók:

