Egy hibrid lakáskiadás van kialakulóban - Mi lesz így a budapesti piacon?

Bár még egyáltalán nem biztos, hogy elkaszálják itthon a kerületek a rövid távú lakáskiadás eddig működő formáját, mégis van esély rá, hogy egyes belvárosi részeken a korlátozások miatt egy eddig kevésbé ismert szálláskiadási módszer fog kialakulni azon tulajdonosoknál, akik nem akarják sem eladni, sem hosszú távra kiadni a lakásaikat. Egy hibrid megoldás, ahol az év nagyobb részében hosszú távra, míg egy 4 hónapos időszakban rövid távra adják ki a lakásokat. De vajon hogyan milyen bevételekre számíthatnak, és milyen nehézségekkel állnak szemben a lakástulajdonosok a hibrid megoldás során?

Egyelőre még nem tudni, hogy melyik kerületi önkormányzat fog élni a rövid távú lakáskiadás korlátozásával, ha azonban valamelyik belvárosi részen bevezetik, az a bérleti, a szálláskiadási és az egész lakáspiacra is hatással lesz. Utóbbival már többször is foglalkoztunk, a hotelpiaci oldal kevesebb említést kap, de egyértelmű, hogy ennél pozitív változások várhatóak, leginkább a kiszámíthatóbb és magasabb vendégszámból fakadóan. A bizonytalanságok miatt valószínűleg sokan lesznek, akik áteveznek a hosszú távú kiadás felé, ahogy az láttuk a járvány kitörésének első heteiben is, amikor nagy mennyiségű egyébként airbnb-s lakás került a hosszú távú bérleti piacra. Aki pedig ragaszkodik a rövid távú kiadáshoz, annak egy egészen más üzleti modellt kell majd felépíteni az adott kerületi szabályozásnak megfelelve.

Az 5%-os kínálatbővülés a bérleti piacon, 20%-kal kevesebb szálláshelyet jelenthet

A hosszú távú bérleti piacon vélhetően kisebb változást fog eredményezni, ha megjelenik pár ezer eddig airbnb-s lakás, mint amekkora hiányt jelentene ez a váltás a szálláskiadási piacon. A teljes bérbe adott lakásállományhoz képest ugyanis arányaiban kevesebb lakással nő meg a kínálat, szemben a rövid távú piaccal, ahol a pár ezer kieső lakás is meglátszódhat a kínálatban. A jelenleg várható változásokról Botos Bálintot, a Forestay Group Managing Partnerét kérdeztük, aki elmondta, hogy amennyiben a Budapesten működő Airbnb lakások fele, vagyis hozzávetőlegesen 5000 lakás visszakerül a bérleti piacra, az mintegy 5%-os kínálatbővülést fog okozni. Míg a másik oldalon ez az 5000 lakás, körülbelül 8000 szobának felel meg, ami a budapesti szálláshely-piac 15-20%-os csökkenését jelenti.

Az 5%-os kínálatnövekedés a bérleti piacon mérsékelheti a budapesti bérleti díjakat, a rövid távú kiadó lakásoknál várható csökkenő kínálat pedig stabilizálhatja a szálláshely piacot azáltal, hogy a szálláshely kínálat hozzá igazodhat a csökkenő turistaszámhoz.

Kiszámíthatóbb szállodapiac

A kiadó szálláshelyek csökkenésével egyértelmű, hogy jól járnak a szállodák, az ideérkező eddig airbnb-s lakást választó turisták egy része ugyanis csak hotelekben tud majd megszállni. Az airbnb lakások egy részének hibrid lakássá történő átalakulásával a hotelek éves telítettsége is kiegyensúlyozottabb lesz. Budapest turizmusát egyébként is erős szezonalitás jellemzi, mely egyrészt a nagy létszámú konferenciák hiányából, másrészt az alacsonyabb üzleti keresletből adódik.

Botos Bálint szerint: "A bérbeadható napok számának korlátozásával a megmaradó szálláshelyek hibrid üzemeltetésű ingatlanokká átalakulhatnak, aminek a pozitív hatása az hotelpiacra, hogy a nyári csúcs keresletkor megjelennek a szálláshelyek a piacon, viszont év közben ezek hosszú távú bérleményként működhetnek, így a hotelek év közbeni kihasználtsága magasabb lesz és az éven belüli ciklikusság is csökken, ami a keresleti és hatékonyság oldalról is javítja profitabilitásukat."

Hogyan működhet egy hibrid megoldás?

Fontos kérdés azoknak, akik játékban maradnának, hogy milyen hozamokkal, bérlői körrel, és nehézségekkel kell szembenézni, és hogy egyáltalán van-e tömeges felvevőbázisa a 4 hónapos airbnb-zés mellett, egy 8 hónapig tartó lakáskiadásnak. Ha ugyanis nincs bérlő az év nagyobb részében, vagy nem olyan bérleti díj mellett van, akkor a hibrid megoldással már jóval kedvezőtlenebb helyzetbe kerülhet a tulajdonos, mintha átmenne a kizárólag hosszú távú kiadásokhoz. Botos Bálint szerint Budapesten körülbelül 15 ezer külföldi egyetemista van, illetve még 30 ezer olyan magyar diák, aki vidékről budapesti kollégiumba költözik az egyetem miatt: számolni lehet továbbá a Budapestre jövő ideiglenes munkavállalókkal, vagy a digitális nomádokkal.

Az állami kollégiumok folyamatos felújításon esnek át, ami egyben azt is jelenti, hogy komfortosabbak lesznek, részben azáltal, hogy csökken a szobánkénti ágyszám. Miután új állami kollégium nem épül, csökken a budapesti kapacitás, miközben a külföldi diákok száma minden évben körülbelül ezer fővel növekszik. Ez a két folyamat megteremtheti a keresletet a hibrid lakáskiadásra.

Mekkora bevételre számíthatnak a tulajdonosok?

Mind a nyári, mind az évközbeni időszakra nézve kulcskérdés a bérleti díj megállapítása. Az egyik oldalról az airbnb-s lakások általában jobb minőségű, felújított lakások, amiken a tulajdonos eddig havi szinten jóval több bevételt realizált, mint egy hosszú távú kiadásnál, így elsőre felmerülhet, hogy a tulajdonos a 8 hónapos szakaszban drágábban adná ki, mint a piaci átlag. Ugyanakkor egy hosszú távú bérlőnek mégsem lehet többért kiadni, mint egy hasonló, 1 éves bérleti szerződéssel kötött lakást. Ez azt eredményezheti, hogy a 4 hónapos időszakban kell árat emelniük a tulajdonosoknak (megközelítve a hotelek árát), hogy ezzel kompenzálják az év másik feléből származó hozamcsökkenést. Ez, a csökkenő kínálat miatt akár elérhetővé is válhat számukra.

Számításunk szerint az éves bevétel 50%-a várható a 3-4 hónapos airbnb időszakból és 50%-a a 8-9 hónapos hosszú távú bérbeadásból.

- mondta el Botos Bálint, majd hozzátette, hogy ez csak akkor lehetséges, ha talál olyan bérlőt a tulajdonos, akinek elég a 8 hónapos bérlés. A diákok a vizsgaidőszakot már el tudják végezni otthonról is, így a 8-9 hónap Budapesten töltött idő akár elképzelhető is. Másik lehetőség, hogy a köztes időszakot aparthotelként adják bérbe, nem szálláshelyként, hanem bérleti szerződéssel, szolgáltatások nélkül olyanoknak, akik egy átmeneti ideig tartózkodnak Budapesten valamilyen képzés, vagy munkaügy miatt. Ha ez nem minősül rövidtávú szálláshely bérbeadásnak, akkor ez javít a jövedelmezőségen.

Összességében akárhogyan nézzük, az Airbnb hozamának csökkenése várható, mely csökkenti az Airbnb lakásba való befektetési kedvet. Mérséklően hat a budapesti bérleti piac áraira, így kedvező a lakosságnak és kedvező a hoteleknek is.

- összegezte a helyzetet a szakértő.

A kisebb lakásoknál könnyebb lehet a rövid és hosszú táv közötti átváltás, nagyobb esély van ugyanis arra, hogy a vendégeknek és a lakóknak hasonló az életmódja. A szakértő szerint azonban egy nagyobb, több szobás lakás esetében sem probléma a rövidből hosszúba átváltás, mert elképzelhető, hogy több egyetemista bérleje ki ezeket, mely kedvező árazást tesz lehetővé, kicsi alacsonyabb komforttal (közös mosdó). Nehezebben megoldható viszont a nyári csúcsra történő felfuttatása, vagyis a jó értékelés megtartása és megszerzése az értékesítési platformokon egy 8-10 hónapja nem üzemelő airbnb-s, vagy booking.com-on hirdetett szállásnak. De problémás lehet a takarítás megoldása is, csakúgy mint a hosszabb távon bérlakást keresők nyári kiköltözése. Botos Bálint szerint:

A fentiek fényében a hibrid modell leginkább professzionálisan üzemeltetett szálláshely épületek hibrid üzemeltetési modelljében valósítható meg. Hotel és aparthotel funkcióval rendelkező dual brandekről egyébként is tudunk, de létezik kollégium és hotel összehangolása egy épületben, ilyen a Forestay Csoport által üzemeltetett Dean’s College Hotel, ahol a szobákban főzési lehetőség, saját fürdőszoba is megtalálható, így alkalmas hotel és aparthotel funkcióra is.

Eddig is voltak hibridek a szálláshely-piacon

Az aparthotel már egy viszonylag kiforrott megoldás a hazai szálláshely-piacon is, de vannak olyan hotelekhez köthető eddig kevésbé ismert újítások, mint az irodának kiadott szállodai szoba, vagy a nemzetközi szinten már jobban elterjedt kollégiumi szoba és hotelfunkció együttes üzemeltetése. A Dean’s College Hotelhez, vagy ahhoz hasonló hibrid üzemeltetési ingatlanok mind hozzájárulnak az épületek optimális hasznosításához, a szálláshely és bérleti piac stabilizálódásához, a bérleti díjak mérséklődéséhez és az épület kockázatának csökkenéséhez - véli a szakértő.

Forrás: Forestay Group

A cikk megjelenését a Dean’s College Hotel fejlesztője, a Forestay Group támogatta.