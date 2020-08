Néhány napot otthonról, néhány napot az irodából - Szavazz te is, hogyan akarsz dolgozni!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Még mindig sok a kérdőjel a munkahelyeknél, hogy mi lenne a legjobb arány az otthoni és irodai munkavégzés tekintetében, az azonban egyre tisztábban látszódik, hogy a legtöbben néhány napot továbbra is otthonról dolgoznának. Egyértelmű azonban az is, hogy sok olyan projektmunka és megbeszélés van, amihez elengedhetetlen a fizikai irodai jelenlét. Szavazz te is, hány napoot szeretnél mostantól otthonról, illetve hányat az irodából dolgozni!