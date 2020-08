Megvan a pénz! - Ömlenek a brüsszeli milliók a Duna alatti vasúti alagút tervezésére

Vitézy Dávid közösségi oldalán jelentette be, hogy:

Aláírtuk az európai uniós támogatási szerződést egy új budapesti vasúti alagút megvalósíthatósági tanulmányára - jelentős mérföldkő ez, még ha tudjuk is jól, sok-sok évnyi munka van előttünk, mire ez megvalósulhat. Bécsben 25 év telt el a koncepcióalkotástól a fejpályaudvarokat felváltó új átmenő főpályaudvar létrejöttéig.

Több vasúti fejlesztést is bejelentettek a napokban (újszászi, lajosmizsei, veresegyházi vonalak), ezeknél többek között cél, hogy sűrűbben indulhassanak a járatok, ennek azonban a feltétele a Nyugati pályaudvar és az oda vezető vágányok kapacitásának bővítése is. Több elővárosi vonathoz nagyobb fejpályaudvarok szükségesek vagy a zsákutca-szerű működés helyett az átmenő pályaudvari rendszerre való átállás - ezért is került elő ismét a Duna alatti vasúti alagút megépítésének terve.

Budapesten és környékén a közlekedésből eredő szén-dioxid kibocsátás kétharmadát az autóforgalom adja, a fenntartható alternatíva pedig csak a kötöttpályás közlekedés, az elővárosok felől konkrétan a vasút fejlesztése lehet.

Ehhez jelentősen több kapacitásra és jobb szolgáltatásra van szükség. Budapesten a fejpályaudvarok és a környezetük, az oda vezető pályaszakaszok jelentik a legfőbb akadályt a vonatok sűrítése előtt, és innen ered a legtöbb késés is. A XIX. század végi logikán működő fejpályaudvarok ugyanis messze nem a leghatékonyabb megoldást jelentik: egy vágányon 6-szor annyi vonat tud közlekedni, ha az a sínpár nem a vonatok fordítására (=fejpályaudvar), hanem áthaladására szolgál (=körvasút, alagút) - írja Vitézy Dávid.