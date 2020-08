Több tízezer utast érint: Vitézy két újabb agglomerációs vasútfejlesztést jelentett be

Két olyan vasútfejlesztési tervezetről számolt be Vitézy Dávid, amelyek több tízezer vonattal közlekedő mindennapjait tehetik könnyebbé, plusz a kisebb autósforgalom miatt is még jó néhányan örülhetnek. Mutatjuk, hogy mit terveznek a Budapest - Lajosmizse és a Budapest - Veresegyház - Vác vasúti vonalakon.

Legutóbb a Budapest - Hatvan elővárosi vasútvonalának átfogó fejlesztésének előrehaladásáról számoltunk be, a végcél, hogy az M3-as autópálya forgalma minél inkább tehermentesítve legyen és hogy egyre többen használják a vasúti özlekedést ezen a vonalon.

Azóta Vitézy Dávid két új vavsútfelejsztés elindításáról is beszámolt a közösségi oldalán:

A Budapest - Lajosmizse közötti vasútvonal teljes körű felújítása pedig Budapest XVIII. kerülete (Pestszentimre) és Gyál, Dabas, illetve a dél-pesti agglomeráció települései számára nyújtana bejutási alternatívát. Szintén az M3-as autópályát és az M2-es főutat fogja tehermentesíteni a Budapest - Veresegyház - Vác (71-es számú) vasútvonal teljes körű felújítása

Budapest - Lajosmizse vasúti fejlesztés

"A Budapest Fejlesztési Központ a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztővel együttműködésben megkezdi a Budapest - Lajosmizse között a MÁV 142-es számú vasútvonalának teljes körű felújításához szükséges tervek elkészítését." - írja a posztban Vitézy Dávid.

A vonal nagy részén 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, a vonatok dízelvontatásúak, a megállók nem akadálymentesek és hiányoznak a parkolók, biciklitárolók. Az elővárosi vasútvonalak közül ez az egyetlen, ami a mai napig nincs villamosítva. Budapest XVIII. kerülete (Pestszentimre) és Gyál, Dabas, illetve a dél-pesti agglomeráció településeinek nyújthatna alternatívát az S21-es vonatok gyorsabb, sűrűbb menetrendje, nem mellesleg pedig az M5-ös autópálya és a dél-pesti térség tehermentesítése is elindulhatna. A felújítást követően az eddigihez képest háromszorosára-négyszeresére nőhet az utasszám a lajosmizsei vonalon. Ehhez a legbelső szakaszon 10-15, a külső szakaszokon 30 perces járatkövetés szükséges a mai 60 perces helyett.

A Lajosmizse és Budapest közötti sebességet a beépítettségtől függően 80-120 km/órára növelnék, a megállóhelyeket akadálymentesítenék, P+R parkolókat építenének, a vonalat villamosítanák és az Üllői útnál a főút, illetve az 50-es villamos vasúti onallal való szintbeli kereszteződését is kiváltanák. A BFK 2022-re készíttetheti el a terveket, Fürjes Balázs államtitkár felügyeletével, európai uniós támogatás felhasználásával.

A vasút közvetlenül segíti a zöld célok elérését és a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklését. A vonal villamosítása a vasúti ágazaton belül is fontos környezetvédelmi cél.

Budapest - Gyál - Lajosmizse vonal, forrás: Vitézy Dávid közösségi oldala

Veresegyház - Vác vonal

"A Kormány pénteken megjelent döntése értelmében a BFK, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztővel együttműködésben új projektbe kezd a Budapest - Veresegyház - Vác (71-es számú) vasútvonal teljes körű felújításának előkészítésére és tervezésére." - írja Vitézy Dávid a pénteki posztjában.

A veresegyházi vonalon a pálya leromlott állapota miatt a vonatok ma csak 40-60 km/h sebességgel közlekedhetnek, az egyvágányú vonalon - a kevés kitérési lehetőség miatt - óránként csak 1-2 vonat indítható, de még így is naponta mintegy 10 ezer ingázó használja ezeket.

A fejlesztés alapján a szerelvények sebessége 80-100 km/órára nőne, a megállókban és állomásokon akadálymentes peronok lennének és P+R és B+R parkolókat is létessítenének. Vácról Veresegyházon át félóránként, Veresegyháztól pedig 15 percenként indulhatnak majd a vonatok Budapestre, Fóttól befelé pedig akár az óránként 6 vonatos infrastruktúra kiépítése is szerepel a tervek között. Két új megálló is lenne: az egyik a Marcheggi hídnál, ahol átszállási lehetőség lenne a váci, veresegyházi, az esztergomi vonal és a külső körvasút találkozásánál, a másik pedig Veresegyház közelében, Medveotthon néven.

A járatok sűrítésének feltétele a Nyugati pályaudvar és az oda vezető vágányok kapacitásának bővítése is, több elővárosi vonathoz nagyobb fejpályaudvarok szükségesek vagy a zsákutca-szerű működés helyett az átmenő pályaudvari rendszerre való átállás - ezért is foglalkoznak a Duna alatti vasúti alagút vizsgálatával is - szerepel a kiírásban. Az összetett fejlesztéssel számításaik szerint megháromszorozható a vonalat használók száma. Az építési engedéllyel bíró terveket a BFK 2022-re készíti elő.

Budapest - Veresegyház - Vác vasútvonal, forrás: Vitézy Dávid közösségi oldala

Címlapkép forrása: MTI / Jászai Csaba