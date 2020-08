Ezek a legfontosabb kérdések a kormány készülő giga lakásprogramjáról

Az 5 százalékos áfa kivezetésével durva ütést kapott a lakásfejlesztési piac, nem véletlenül volt rengeteg lobbi azért, hogy valamilyen formában mégis fennmaradjon. A legfőbb érv a támogatás megtartása mellett az volt, hogy enélkül drasztikus visszaesés következik be az új lakások számában, és így a megújuló állományban egyaránt. Pár hónappal ezelőtt végül egy olyan megoldást jelentett be a kormány, aminek értelmében a kedvezményes áfakulcsot, csak bizonyos, előre meghatározott területeken vehetnék igénybe a fejlesztők. Az úgynevezett rozsdaövezeti telkek újulhatnának meg nagyobb arányban ezáltal, ezek az ország azon területei, amihez eddig kevésbé nyúltak a fejlesztők a magasabb költségek, vagy esetleg a kevésbé vonzó lokáció miatt. Mikorra várható a térkép és egyáltalán hogyan kell elképzelni egy ilyen lakásépítési programot? Kiknek adják majd bérbe a kedvezményes árú és bérleti díjú lakásokat? Lesz Magyarországon is igazi bérlakáspiac? Ezekről a kérdésekről lesz szó a szeptember 10-ei Lakás Konferencián.

A már korábban belengetett kormányzati rozsdaövezeti lakásprogramnak két fontos eleme van. Egyrészt a területek integrálása a városszerkezetbe, és ezek megtisztítása, megújítása, ami urbanisztikai oldalról is kiemelt fontosságú, de a megfizethetőség szempontjából sem mindegy, hogy 5, vagy 27 százalékos áfa mellett értékesítenek egy új lakást.

Budapesten egy átlagos új lakás ára jelenleg 67,2 millió forint 5 százalékos áfával, míg ez a szám 81,3 lenne, ha 27 százalékos áfával számolunk.

A fejlesztés és a területek integrálása mellett a másik fontos elem a megépítést követően a lakások bérbeadása, pontosabban egy piaci alapú, de megfizethető bérlakás-piac kialakulása. Magyarországon ennek ugyanis komoly hiányosságai vannak: nincs támogatási, jogi, se szabályozási rendszer, emiatt sokszor a szürke-fekete zónában mozog. Sokan például csak a rövid távú lakáskiadásban látták meg a hozamgaranciát, ami szintén a hosszú távú bérlők helyzetét nehezíti a kínálat szűkülésével és az árak emelkedésével. Abban, hogy a városban dolgozni és élni vágyó fiatalok, életkezdők minél jobb körülmények között, megfizethető áron tudjanak lakni, egy irányított program bevezetése segíthet.

A fejlesztés és a bérlakásprogram kapcsán még rengeteg kérdőjel van, ami tisztázás előtt áll. Honnan lesz finanszírozás a rozsdaövezeti projektekre? Kapnak-e a fejlesztők számukra vonzó finanszírozást a bankoktól és erre vállal-e garanciát az állam. A kármentesítés is egy tisztázandó probléma, nem mindegy, hogy ennek a költségét átvállalja az állam, vagy be kell építeni a fejlesztési kiadásokba. A bérbeadás menete a befektetők számára fontos kérdés, többek között az is, hogy ha valaki nem teljesíti a fizetési kötelezettséget, akkor milyen jogszabályi feltételekkel lehet megszüntetni a szerződését. Enélkül ugyanis a befektetőknek nem érdekük lakáskiadásban gondolkodni, a fejlesztő pedig minél hamarabb inkább az értékesítés mellett dönt, így nem ő viseli a kockázatot és a kiadással járó macerát, ügyintézést, költségeket.

Ha sikerül tisztázni ezen kérdéseket, és a projektek finanszírozottsága is adott, ugyanolyan piaci alapú termék lehet a lakáskiadás, mint a amikor a nagybefektető irodaházakat, kiskereskedelmi egységeket, vagy logisztikai központokat vesznek. Ha pedig már a befektetői szándék is adott, hosszú távon az üzemeltetési kérdések is megoldódhatnak.

A lakásprogramról szóló rendelet már megjelent, így a folyamat következő lépése a hivatalos országos térkép megjelenítése, amit az eddigi hírek szerint várhatóan szeptemberben jelentenek be.

A napokban számoltunk be róla, hogy a lakáspiachoz valamelyes kötődő egész ingatlanszakma várja a térkép megjelenését, Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója úgy nyilatkozott:

Meggyőződésem, hogy már ma is minden második újlakás-fejlesztés barnaövezeti, ezeknél utólagos átárazás várható a különbözet miatt.

Ez a helyzet jelenleg azt eredményezi, hogy sok vevő talán most még kivár egy pár hetet, hogy biztosan olyan projektbe vásároljon, ami bekerül az 5%-os körbe, így akár 10-20 milliót is spórolhat az új lakásán. Az az összeg pedig elég jól tud jönni a lakás berendezésekor. Ugyanakkor az is kardinális kérdés, hogy a megkülönböztetett területek milyen irányba, a városok mely részeit segítik a fejlődésben, megújulásban.

Amit már tudunk, a májusi Lakás Klubról

Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a májusi Lakás Klubon elmondott néhány előzetes információt, ami alapján egy "nyitott térképről" lenne szó. Vagyis a későbbiekben is jelentkezhetnek az önkormányzatok az adott településen lévő javasolt területekkel.

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a bérlakások tekintetében még nyitottak a párbeszédre, de az alapvető cél, hogy minél egyszerűbben lehessen a bérlakáspiacot is elindítani.

AZ ŐSSZEL DERÜLHET KI, HOGY A PIACRA BÍZZÁK, VAGY MEGHATÁROZZÁK A BÉRLETI ÉS A SAJÁT TULAJDONÚ LAKÁSOK ARÁNYÁT EGYES PROJEKTEKBEN.A BÉRLETI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁBAN RUGALMASABBAK, ÉS FŐLEG A FIATALOK SZÁMÁRA LEHETNEK HASZNOSABBAK.

Fürjes Balázs elmondta azt is, hogy:

vizsgáljuk, hogy milyen mértékben lehet korlátozásokat bevezetni, hogy ne a befektetési célú, külföldi vásárlókhoz kerüljenek ezek a lakások, hanem egyes korcsoport, vagy jövedelmi helyzetű rétegrészére legyenek elérhetőek a rozsdaövezeti új lakások.

A kiadott rendelet értelmében szeptember végéig elkészül a közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterületek fejlesztésre való jogi (például telekszabályozás, várostervezés) és fizikai (környezeti kármentesítés, bontás, romeltakarítás, közműrendezés, infrastruktúra-fejlesztés) rozsdaövezeti konszolidációs akcióterv. Míg november 30-ig kell kiderülnie, hogy milyen szabályok fognak vonatkozni a lakásbérlőkre és ezekre a társasházakra.

Egy korábbi interjúban a fejlesztői oldalt is megkérdeztük arról, hogyan lehet működőképes egy bérlakásprogram. Futó Gábor, a Cordia alapító tulajdonosa szerint:

Akkor lesz fejlesztés és befektetés, ha a befektetett tőkére vetített hozam eléri a hasonló rizikójú más ingtalanbefektetéseken elérhető hozamot. Jelenleg a bérházakon elérhető piaci hozamszint, azaz a bérleti díjak (mínusz a működési költségek) és a piaci fejlesztési költségek hányadosa, túlságosan alacsony. Ugyanakkor a befektetett tőkére vetített hozam nemcsak az ingatlan hozamán, hanem a tőkeáttételen és hitel költségén is múlik. Ezt az oldalt tudná nagyban segíteni egy jegybanki program. Ha sikeres ez a program, akkor el tudom képzelni, hogy 4,5 százalékos hozamra is akár le lehetne nyomni a befektetői elvárásokat. Viszont komoly és hosszú távon kiszámítható bérletidíj-oldalú támogatás nélkül nem tud működni a program, mert nem érnek össze a számok.

A fejlesztők számára kedvező finanszírozásról az MNB szólalt meg korábban: "A projektfinanszírozásban visszaesést várnak a piaci szereplők, a mostani bejelentés a fejlesztőket és a banki oldalt is jobban ösztönözheti. Az „NHP Hajrá!” is egy forrás arra, hogy ezeken a területeken is elinduljanak a lakásfinanszírozások" - mondta el Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója.

A készülő rozsdaövezeti térkép, illetve a megfizethető lakhatást célzó, piaci alapú bérlakásprogram lesz a kiemelt témája a szeptember 10-ei Lakás 2020 konferenciánknak, ahol a szigorú biztonsági előírások miatt csak limitált számban érhetőek el helyek.





