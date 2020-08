Berobbantak az agglomerációs vasútfejlesztések - Itt jöhetnek a legnagyobb változások

A KSH adatai szerint 1,25 millió autó van forgalomban Budapesten és az agglomerációban, és minden harmadik be is jön a városba. Vitézy Dávid szerint a levegő minősége és Budapest közlekedése érdemben csak a kötöttpályás vonalak, a vasút és a HÉV versenyképességének növelésével javítható és csak így lehetne elérni, hogy csökkenjen a városban közlekedő autók száma. Becslések szerint a Budapest környéki vasút és HÉV fejlesztések 200 ezerrel csökkenthetnék az autóval ingázók számát. Az autósok ugyanis hajlandók váltani, ha valóban van erre lehetőségük, amire bizonyítékul szolgálnak a székesfehérvári és az esztergomi vonalak. Ezeken kétszer annyian utaznak ma, mint a fejlesztések előtt.

A most zajló és a tervezett fejlesztések tehát nemcsak felújítást jelentenek, hanem új vágányok építését, újabb állomásokat, P+R parkolókat vagy közvetlen csatlakozási lehetőségeket a budapesti tömegközlekedéshez. Mindez egy olyan integrált fejlesztést jelent, ami a fővárost és a vonzáskörzetét egy egységes közlekedési rendszerként kezeli - hangsúlyozta közösségi oldalán Vitézy.

Összesen három vasútvonalon indul meg most az előkészítés

A Budapest Nyugati pályaudvarról Versegyházon át Vácra tartó vonalat egy helyett két vágányra bővítik, hogy a mostani 10 ezerről akár 30 ezerre növekedhessen az utasok száma naponta.

A Kőbánya Kispest-Gyál-Lajosmizse vonal az utolsó, ahol még mindig dízel vontatásúak a szerelvények, ezt szeretnék villamosítani, és az óránként induló vonatokat negyedóránként indulóra sűríteni, valamint a 40 km/h-s sebességet 80-100 km/h-ra növelni.

A hatvani vonalon pedig a Keleti pályaudvartól Rákosmentéig - ami most a legsűrűbb budapesti szakasz - egy új vágány épül és több új megállót is kialakítanak, ami a Szolnok, Újszász felől, valamint a Hatvan, Pécel felől ingázók számára kedvezne.

Részletes fejlesztések

1. Budapest-Vác

A Budapest - Veresegyház - Vác (71-es számú) vasútvonal teljes körű felújítása az M3-as autópályát és az M2-es főutat fogja tehermentesíteni. Itt most 40-60 km/h-s sebességkorlátozás van és egy vágányon közlekednek a vonatok. Ezt két vágányra szeretnék bővíteni, hogy akár megháromszorozódhasson az utasok száma. Itt egyértelműen egy növekvő elővárosi zónáról van szó.

A fejlesztésnek köszönhetően a szerelvények sebessége 80-100 km/h-ra nőne, a megállókban akadálymentes peronok lennének, valamint P+R és B+R parkolókat is létesítenének. Vácról Veresegyházon át félóránként, Veresegyházról pedig 15 percenként indulhatnak vonatok Budapestre. Emellett 2 új megálló is létesülne, egy a Marcheggi hídnál, ahol átszállási lehetőség lenne a váci, veresegyházi, az esztergomi és a külső körvasút találkozásánál, a másik pedig Veresegyház közelében Medveotthon néven.

A járatok sűrítésének feltétele a Nyugati pályaudvar és az oda vezető vágányok kapacitásának bővítése is, több elővárosi vonathoz nagyobb fejpályaudvarok szükségesek vagy a zsákutca-szerű működés helyett az átmenő pályaudvari rendszerre való átállás - ezért is foglalkoznak a Duna alatti vasúti alagút vizsgálatával.

2. Budapest-Lajosmizse

A Budapest - Lajosmizse közötti vasútvonal teljes körű felújítása Budapest XVIII. kerülete (Pestszentimre) és Gyál, Dabas, illetve a dél-pesti agglomeráció települései számára nyújtana bejutási alternatívát.

A vonal nagy részén 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, a vonatok dízelvontatásúak, a megállók nem akadálymentesek és hiányoznak a parkolók, biciklitárolók. Az elővárosi vasútvonalak közül ez az egyetlen, ami a mai napig nincs villamosítva. Budapest XVIII. kerülete (Pestszentimre) és Gyál, Dabas, illetve a dél-pesti agglomeráció településeinek nyújthatna alternatívát az S21-es vonatok gyorsabb, sűrűbb menetrendje, nem mellesleg pedig az M5-ös autópálya és a dél-pesti térség tehermentesítése is elindulhatna. A felújítást követően az eddigihez képest háromszorosára-négyszeresére nőhet az utasszám a lajosmizsei vonalon. Ehhez a legbelső szakaszon 10-15, a külső szakaszokon 30 perces járatkövetés szükséges a mai 60 perces helyett.

A pontos tervekről részletes térképeket az alábbi cikkre kattintva láthatunk.

3. Budapest-Hatvan

A Budapest - Hatvan elővárosi vasútvonalának átfogó fejlesztése keretében is egyre több elem közeledik a megvalósuláshoz. A fejlesztés azért is fontos, mert éppen a zsúfolt és gyakran torlódó M3-as autópálya vonzáskörzetében válik versenyképesebbé a vasút, így a vasút fejlesztése még a Városliget autómentesítéséhez is hozzájárul. A cél, hogy a többletvágányok hatására sűrűbben és gyorsabban tudjanak a vonatok közlekedni. A tervek szerint a hatvani és újszászi elővárosi vonatok (mai számaikon: S60, S80, Z60, Z80) megállási rendje is változik majd:

Kőbánya felső állomás áthelyezését tervezik az Élessarokhoz

Új megálló épül a Hungária körútnál, melynek terveit a Közlekedési Múzeum építészeti tervpályázat eredményeként megkötött tervezési szerződés keretében készítteti el a BFK. Az új megállóban a hatvani és újszászi-szolnoki vonalról érkező elővárosi vonatok (S60, Z60, S80, Z80) kapnak új átszállási kapcsolatot az 1-es villamosra.

Új budapesti megállók épülnek a XVII. kerületben. Akadémiaújtelep néven a hatvani vonalon (már épül) és Madárdomb, illetve Strázsahegy néven az újszászi vonalon (tervezésük most kezdődik, Strázsahegy megvalósíthatóságát és indokoltságát a tervezés során még vizsgálják).

A vonal mentén új P+R és B+R parkolók épülnek.

Jól halad ugyanakkor az aszódi állomás felújítása is. A Rákos–Hatvan vonalszakaszon továbbra is tart a felújítás, melynek során Aszód állomás is megújul. A Pécel és Aszód közötti szakaszon már folyamatos a vonatközlekedés.

4. Városliget

A Városliget fejlesztése ugyan nem vasútfejlesztés, de annak hatása az agglomeráció közlekedésében is megjelenik. Hatvan éve az a döntés született, hogy az M3-as autópálya bevezető szakasza a Városliget közepén vezessen keresztül, így a Kós Károly sétányon ma is akkora forgalom, mint a Petőfi hídon. A Kós Károly sétány autóforgalom előli lezárása mellett az M3-as autópálya felől érkező autóforgalom számára összesen 1500 férőhelyes új P+R parkoló épülhet az M3-as autópálya-bevezető – Hungária gyűrű – Mexikói út csomópontjában, a Mexikói úti Kisföldalatti-végállomásnál. A külső kerületekből és az észak-pesti elővárosokból érkezők így sokkal könnyebben válthatnak majd az autóról kisföldalattira, villamosra vagy trolibuszra, sőt, a jövőben akár vasútra is.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 17. Jelentősen átalakulhat a Városliget környékének közlekedése

5. M5-ös metró

Vitézy Dávid, a már előkészítés alatt álló elővárosi vasutat a metróhálózattal összekötő 5-ös metró projektről elmondta, hogy a tervezési tendereket már elindították, a következő lépés a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV járműparkjának cseréje lesz, miközben fejlesztik a Déli körvasutat. Utóbbinál először az összekötő vasúti hidat kell felújítani és egy harmadik egy vágánnyal bővíteni. Az első hídszerkezetet októberben emelhetik be, utána jöhetnek az új megállók az Infopark mellett, a Művészetek Palotájánál és a Népligetnél. Az M5-ös metró megépítése 47 ezerről 104 ezerre növelné a déli HÉV-vonalak utasszámát.

A mostani és a jövőbeli fejlesztések elindulásával tehát van esély arra, hogy néhány éven belül az agglomerációban élők jelentősen nagyobb számban válasszák a tömegközlekedést a fővárosba való bejutáshoz, ami a közúti forgalom csökkenésével együtt a főváros levegőjének minőségén is sokat javítana.

A cikk megjelenését a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Shutterstock