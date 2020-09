Fürjes Balázs a nagykörúti biciklisáv-lezárás megszüntetését javasolja

Még nem zárult le teljesen a Nagykörút körüli "adok-kapok". Tegnap a főváros bejelentette, hogy részben meghagyják a biciklisávot a körúton, a Dohány utcáig azonban még a héten visszakapják az autósok a kétszer két sávot. Fürjes Balázs az iskolakezdés miatt a sávlezárás megszüntetésének meggyorsítását javasolja.

Tegnap beszámoltunk róla, hogy a Főváros döntött a Nagykörúti biciklisáv kérdésében, ami alapján a körút egy részén marad az egysávos autósforgalom és a jelenlegi kerékpársáv, egy másik részén viszont visszaáll minden a nyár előtti állapotra. Karácsony Gergely elmondta:

"A parkoló sávban alakítjuk ki a kerékpársávot, így visszaadjuk az autósoknak a 2*2 sávot a Dohány utcáig. Az azt követő szakaszon marad a 2*1 sáv, mert itt nem lehet a kerékpársávot a parkolóban kialakítani, de itt járdaszigeteket fogunk kialakítani, azért, hogy kedvezőbb lámpaprogramot kaphassanak az autósok."

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az átalakítási munkálatokat megkezdik a héten és szeptember első felére a változások zöme megtörténik, másik részük pedig a hónap végén. A ősz folyamán komplex tervezés indul a Nagykörút jövőjéről. A biciklisáv ügyének tisztázása azért is volt sürgető, mert a szeptemberi iskolakezdéssel még nagyobb autós terhelést kapott az útszakasz. Fürjes Balázs tegnapi Twitter posztjában aggodalmát fejezte ki a tanévkezdés a fejlesztések és a forgalom kapcsán, ma pedig egy újabb bejegyzésben mutatott be képeket szeptember 1-je reggeléről:

Reggel, Körút, pedig a forgalom a szokásos iskolakezdésnél kisebb. Autósok dugóban, biciklisáv üres, kereszteződésben káosz. Továbbra is javaslom: sávlezárás azonnali megszüntetése, alapos szakmai előkészítés, valódi konzultáció az emberekkel. Autóval járni nem deviancia!

