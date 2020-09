Fontos autópályaszakaszt adtak át Kelet-Magyarországon

Átadták a Magyarország és Románia közötti második autópálya-határátkelőt pénteken a magyar és a román külügyminiszter, valamint a román szállításügyi miniszter jelenlétében. A Nagykereki-Bors II. autópálya-határátkelőhely a magyarországi M4-es autópályát köti össze a romániai A3-as autópálya 5 kilométeres szakaszával.

A határátkelőhelyhez magyar oldalon 26,5 kilométeres most átadott pályaszakasz vezet, melyen 20 új hidat, Gáborjánnál és Nagykerekinél egy-egy csomópontot, pihenőt, tengelysúly mérő állomást, közel 2,5 kilométer madárvédő falat, 540 méter zajvédő falat is építettek. A kivitelezés nettó 83 milliárd forintba került. Román oldalon egyelőre 5,3 kilométer autópálya épült meg, amely a Nagyvárad - Szatmárnémeti országútba csatlakozik be Bihar település mellett.

Az átadáson Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy míg Nyugat-Európában 2-3 kilométerenként, Közép-Európában csak 35-40 kilométerenként vannak határátkelőhelyek, de Magyarországnak az az érdeke, hogy minél több átkelőhely legyen.

Az új átkelőhelynek köszönhetően gyorsforgalmi kapcsolat jön létre Nagyvárad és Debrecen, sőt, Nagyvárad és Budapest között. A tárcavezető megemlítette: a Csanádpalota-Nagylak II autópálya-határátkelőhely megnyitása után öt évet kellett várni a második gyorsforgalmi összeköttetésre. Hozzátette: a tervek szerint négy év múlva, 2024-ben megnyithatják a harmadikat is Csenger és Szatmárnémeti között.

Lucian Bode Románia közlekedésért, infrastruktúráért és kommunikációért felelős minisztere is 2024-re ígérte a két ország közötti harmadik autópálya-határátkelő megnyitását.

Címlapkép forrása: MTI / Czeglédi Zsolt