Itt a legújabb irodatípus, amit a járvány értékelhet fel igazán

Sokan sokfélét nyilatkoztak már a koronavírus kapcsán az előttünk álló irodapiaci folyamatokról, ezúttal azonban egyenesen a bérlői oldalhoz fordultunk, ahol a DBH Serviced Office BudaSquare óbudai bérlői közül az Innonic Group, a Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet, valamint a Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda képviselőit kérdeztük a flexibilis irodabérleten túl a járvány jelentette kihívásokról, a megváltozott irodahasználati szokásokról és a szolgáltatott irodákkal kapcsolatos tapasztalataikról.

A járvány hatása a cégek ügymenetére

Cégcsoportunk digitális termékeket fejleszt, aminek a jelentősége a járvány hatására különösen megnőtt. Például a boltbezárásokat követően fizikai üzlettulajdonosok tömege indította el webáruházát, de a járvány csillapodását követően is azt tapasztaljuk, hogy a kényszerből, rekordidő alatt elindult online értékesítési csatornájukat a vállalkozók meg fogják tartani, hiszen az üzletek mindig korlátozott időben és elérhetőséggel lesznek elérhetők, egy webáruház azonban 0-24 között, hétfőtől vasárnapig tud üzemelni – mondta el Rab Máté, az Innonic Group Zrt. operatív vezetője.

Debreczeni Mónika, Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet birtokigazgatója úgy nyilatkozott, hogy vannak visszaeséseik a forgalmi tervekhez és a tavalyi bázishoz képest, míg az ügymenetükben a legfőbb változást az jelentette, hogy a havi személyes management megbeszéléseket az elején hetente tartották, de mostanában már csak kéthetente vannak és áttevődött az online térbe.

A járványhelyzet természetesen az ügyvédi irodákat is érintette, a Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda azonban szerencsésnek tartja magát, mivel csak egyetlen ügyfelük piaci tevékenysége csökkent radikálisan, és az irodájuk által vitt elsősorban adatvédelmi, és versenyjogi tanácsadási munkák, perek nem álltak le a járvány alatt. Az általános ügymenet nem változott érdemben, annak ellenére, hogy egyes időszakokban az irodai működés teljes egészében home office-ba került. Ez az átállás azonban a rendelkezésre álló informatikai háttér mellett rugalmasan kezelhető volt - emelte ki Dr. Hargita Árpád, managing partner, versenyjogi szakértő.

Megváltozott irodahasználati szokások: mi jöhet a járvány után?

A járvány miatt számos cégnél hirtelen változtak meg az irodahasználati szokások. A Vylyan Szőlőbirtok és Pincészetnél a budapesti irodát a járvány ideje alatt nem használták, a kollégák home-office-ban végezték a munkájukat. A kisharsányi irodában pedig – ahol nem mindenkinél lehetett megoldani az otthoni munkavégzést - beosztást készítettek arra, hogy ki mikor megy dolgozni, vigyázva arra, hogy minél kevesebb személy találkozzon egymással. Emellett fertőtlenítőszert helyeztek ki, illetve sűrűbben takarítanak.

Napok alatt, probléma nélkül átállt a teljes cégcsoport az otthoni munkavégzésre az Innonic csoportnál, ahol a csoportban lévő cégek közül a CodersRank csapata már eddig is 100 százalékban távmunkában dolgozott, akiknek a fejlesztői a világ számos pontján elszórtan ülnek. A csoport többi cégénél is megszokott volt az opcionális home office munkavégzés, így

a kormány által erősen ajánlott távmunka bevezetése nem lepte meg a csapatot, gyakorlatilag pillanatok alatt ürültek ki az irodák,

és vitte haza mindenki a laptopját, székét, monitort – de egy esetben még egy íróasztal is hazaköltözött.

Irodánk március közepétől május végéig – június elejéig szinte teljes egészében home office-ban működött, a megbízóinkkal folytatott tárgyalásokat és az irodai értekezleteket pedig telefonon vagy változatos online platformokon intéztük,

az ügyvédi titoktartási kötelezettségünk miatt természetesen törekedtünk a kevésbé biztonságos platformok mellőzésére.

Adatvédelmre szakosodott irodaként azonban lehetőségünk volt arra, hogy minden esetben jelezzük megbízóinknak, ha adatbiztonsági szempontból nem megfelelő megoldást kívántak választani. Az így eltelt közel három hónap az iroda működtetése szempontjából is érdekes tapasztalatokat hozott, ez alatt az idő alatt azonosíthatóvá váltak azok a munkák, amelyeknél a home office kifejezetten növeli a hatékonyságot, de azok is, ahol előnyösebb a személyes jelenlét – osztotta meg tapasztalatait a Dr. Dudás Gábor, a DHZ partnere, adatvédelmi és közbeszerzési szakértője.

A járvány után a VYLYAN a budapesti irodájában egy hibrid megoldás tervez, ami a home office és az irodai munka keverékéből áll.

Kisharsányban fokozatosan állnak vissza a teljes munkaidős irodai munkára, figyelemmel kísérve az eseményeket.

Mindenhol azt lehet olvasni, hogy velünk fog maradni a távmunka kultúrája. Viszont egy csapatot egyben tartani teljes mértékben remote kultúrában eléggé nehéz. Várhatóan a többség – így cégcsoportunk is – abba az irányba tart, hogy választható lehetőségként felajánljuk az otthonról végezhető munkakört a kollégáknak, és berendezünk egy nagyobb közösségi irodateret a fix munkaállomások mellé az irodáinkba, hogy az otthonról dolgozó kollégák is esetenként be tudjanak jönni, és be tudjanak ülni valahova – mondta el az Innonic Group Zrt. operatív vezetője.

A DHZ ügyvédi irodánál a járvány időszakában szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy célszerű kombinálni az irodai és a home office jellegű működést, nemcsak céges szinten, hanem egyéni igényekre szabottan is. Ezért várakozásaik szerint a járványhelyzet esetleges kiújulásától függetlenül a home office valamilyen formában hosszú távon is része marad a működésüknek, de teljes mértékben nem tartják célszerűnek ezzel felváltani a közös irodai munkát. Ugyanez igaz az ügyfelekkel való kapcsolattartásra is.

A közösségi és szolgáltatott irodák előnyei

Az INNONIC CÉGCSOPORTképviselője szerint talán ez a válság mutatta meg a legjobban, hogy mennyire nem éri meg irodát venni,

és hogy a bérlés sokkal rugalmasabb és költséghatékonyabb forma. A cégcsoport várhatóan egy saját, belső közösségi iroda irányába mozdul el, ahova a távmunkában dolgozó kollégák tudnak beülni eseti jelleggel. Az iroda korábbi kiválasztásánál legfontosabb tényezőként az irodakörülményeket és a lokációt határozták meg.

A VYLYAN a közösségi és a szolgáltatott irodák legfőbb előnyét a szolgáltatások nyújtásában látja.

Például nem kell bútort, nyomtatót, scannert venni, illetve a recepció szolgáltatás is nagyon fontos: csomagküldéstől kezdve a küldemények átvételéig. Van felszerelt konyha is, így ha vendég jön, akkor meg tudják őket kínálni. A mostani irodájuk kiválasztásánál az említett szolgáltatásokon túl az ár/érték arány, az elhelyezkedés és a környék szolgáltatásai játszottak döntő szerepet.

Az irodánk részéről az elsődleges ilyen előny a rugalmasság,

azaz, hogy az időről időre változó cégmérethez és helyszíni tartózkodási igényekhez anélkül lehet hozzáigazítani a bérleti feltételeket, hogy minden változásnál vállalni kelljen egy költözéssel járó – adott esetben jelentősebb – költség-, idő- és energiaráfordítást. További addicionális előny lehet a közösségi irodákat bérlő cégek közötti gazdasági és szakmai együttműködés kialakulásának nagyobb esélye is, sajnos a járványhelyzet miatt ez utóbbi lehetséges előny kapcsán még kézzelfogható tapasztalatunk nincs – hangsúlyozta Dr. Zavodnyik József, a DHZ partnere, fogyasztóvédelmi szakértője.

Végül, Féja Balázst, a DBH Serviced Office ügyvezetőjét kérdeztük, nemcsak mint szolgáltatott irodai bérbeadót, hanem mint a budapesti piacon mozgó bérlőt arról, hogy a cégcsoportjuk növekedésére, bérbevételi terveire hogyan hat a járvány és az ezzel járó változások, valamint, hogy a home office tartóssá válása nem veti-e vissza az irodapiaci keresletet.

A DBH Group szolgáltatott irodái számára hosszútávra bérel ki több ezer négyzetmétert, amit rövidtávra, kisebb egységekben, bútorozva és szolgáltatásokkal kiegészítve kínál albérlőinek.

A járvány okozta általános gazdasági bizonytalanságnak van egy olyan velejárója, hogy akik nem szeretnének hosszabb távra elköteleződni, azok aktívabban fordulnak a szolgáltatott irodák felé . Ennek megfelelően nincs okunk panaszra, a nyáron számos megkereséssel foglalkoztunk.

Terveink között a tradicionális kisvállalati szegmens kiszolgálása mellett a nagyvállalati igények kielégítése egyre hangsúlyosabban szerepel.

Az óbudai BudaSquare centerünket is ebben az irányban fejlesztjük tovább. Ezen kívül keressük a nagyvállalati lokációkat, mert azt tapasztaljuk, náluk is erős a szolgáltatott irodapiac felé történő érdeklődés. A BudaParton is ezt a trendet követve nyitottuk meg a napokban legújabb, 200 fős irodánkat - mondta el az ügyvezető, aki arra számít, hogy a home office tartóssá válása mérsékelni fogja az irodapiac növekedését.

Sokan megtapasztalták, hogy a home office egy működőképes lehetőség bizonyos feltételekkel, azonban nem egyértelmű, hosszú távú alternatívája az irodai életnek. Az irodapiacok ennek megfelelően bár változás előtt állnak, de talán soha nem volt ennyire releváns az a rugalmasság amelyet szolgáltatott irodaként mind időtartamban, mind alapterületben, mind pedig kondíciókban biztosítani tudunk a bérlőink számára. Mindezek bizakodásra adnak okot a budapesti irodapiac kilátásait illetően - tette hozzá.

